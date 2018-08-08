Lüks restoran sonrası kıskıvrak: Mafya babasının sevgilisi...

Bulgaristan güvenlik birimleri geçtiğimiz hafta içinde ülkenin tanınmış mafya yapılanmasına yönelik operasyon başlatmıştı. Mityo Othice lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un adamları yakalanırken, kendisi operasyondan kaçmayı başardı. Bulgar güvenlik birimleri, bulunabileceği adresleri bastı ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine yapılan araştırmada ülke dışına çıkmış olabileceği değerlendirildi. İnterpol'den Kırmızı Bülten çıkarılırken, komşu ülke Emniyet birimlerine de bilgi verildi. Türkiye'nin de arasında bulunduğu ükelere verilen bilgide Zhelyazkov'un yaralı olduğu ve kaçmış olabileceği aracın plakası bilgisi aktarıldı.

FARKLI İSİMLE KAYIT

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgar mafya babasını yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı olduğu bilgisi üzerine polis öncelikle hastanelere yoğunlaştı. Kalabileceği otellerde de inceleme yapıldı. Bakırköy'de bir hastanede araştırma yapan Organize Şube ekibi, hastanedeki incelemeyi tamamlayarak dışarı çıktı. Hastaneden ayrılacakları sırada, hastanenin karşısındaki otelin sokağında park halinde duran Bulgaristan plakalı lüks bir araç dikkatlerini çekti. Araç plakası verilen plakaya uymuyordu ancak polis hemen otele girdi. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. İnterpol sayfasındaki fotoğrafla görüntüler karşılaştırıldı. Görüntüler incelendiğinde Zhelyazkov'un otele bir grupla girdiği belirlendi. İnceleme yapıldığı sırada da otelde olmadığı, yemek için dışarı çıktığı belirlendi. Otele farklı bir isim adına kayıt yaptırılmıştı.

TERCÜMANA ADLİ KONTROL

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otel çevresinde geniş önlem aldı. Geçtiğimiz Cumartesi gece saat 02.00 sıralarında Zhelyazkov yediği yemeğin ardından otele geldi. Otele girmek istediği sırada polis harekete geçti. Zhelyazkov ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si kadındı. Bir de Türk vardı. Kadınlardan birinin Zhelyazkov'un sevgilisi olduğu anlaşıldı. Türk'ün de tercümanlık yapması için mafya babası tarafından tutulduğu tespit edildi.

Polis, Zhelyazkov'u yakaladığında yaralı olup olmadığını sordu. Zhelyazkov herhangi bir yarası olmadığını, üç yıl önce yaralandığını, şuan herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Vücut sporları yaptığı belirtilen Zhelyazkov ile beraberindekiler Organize Şube'ye götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Zhelyazkov tutuklandı. Türk tercüman adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Zhelyazkov'un sevgilisi İlina S.T ve diğer 5 kişi için sınır dışı edilmeleri kararı alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.

Zhekyazkov’un sevgilisi ve adamlarının Türkiye’ye giriş yaptıkları lüks 3 araçta Bulgar polisine teslim edildi.