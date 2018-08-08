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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
08.08.2018 - 19:32, Son Güncelleme:

Lüks restoran sonrası kıskıvrak: Mafya babasının sevgilisi...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Bulgaristan'ın hakkında organize suç örgütü elebaşılığı suçlamasıyla  Kırmızı Bülten çıkardığı Mityo Othice lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un İstanbul'a geldikten sonra yerleştiği lüks otelden lüks bir restoranda yemek yemek için ayrıldığı, yemek dönüşü otel önünde yakalandığı ortaya çıktı. Zhelyazkov'un sevgilisi İlina S.T'nin görüntüsü de ortaya çıktı. Mafya babasıyla yakalanan Türk'ün de mafya babası tarafından tercüman olarak tutulduğu belirlendi.

Bulgaristan güvenlik birimleri geçtiğimiz hafta içinde ülkenin tanınmış mafya yapılanmasına yönelik operasyon başlatmıştı. Mityo Othice lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un adamları yakalanırken, kendisi operasyondan kaçmayı başardı. Bulgar güvenlik birimleri, bulunabileceği adresleri bastı ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine yapılan araştırmada ülke dışına çıkmış olabileceği değerlendirildi. İnterpol'den Kırmızı Bülten çıkarılırken, komşu ülke Emniyet birimlerine de bilgi verildi. Türkiye'nin de arasında bulunduğu ükelere verilen bilgide Zhelyazkov'un yaralı olduğu ve kaçmış olabileceği aracın plakası bilgisi aktarıldı. 

FARKLI İSİMLE KAYIT

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgar mafya babasını yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı olduğu bilgisi üzerine polis öncelikle hastanelere yoğunlaştı. Kalabileceği otellerde de inceleme yapıldı. Bakırköy'de bir hastanede araştırma yapan Organize Şube ekibi, hastanedeki incelemeyi tamamlayarak dışarı çıktı. Hastaneden ayrılacakları sırada, hastanenin karşısındaki otelin sokağında park halinde duran Bulgaristan plakalı lüks bir araç dikkatlerini çekti. Araç plakası verilen plakaya uymuyordu ancak polis hemen otele girdi. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. İnterpol sayfasındaki fotoğrafla görüntüler karşılaştırıldı. Görüntüler incelendiğinde Zhelyazkov'un otele bir grupla girdiği belirlendi. İnceleme yapıldığı sırada da otelde olmadığı, yemek için dışarı çıktığı belirlendi. Otele farklı bir isim adına kayıt yaptırılmıştı. 

TERCÜMANA ADLİ KONTROL

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otel çevresinde geniş önlem aldı. Geçtiğimiz Cumartesi gece saat 02.00 sıralarında Zhelyazkov yediği yemeğin ardından otele geldi. Otele girmek istediği sırada polis harekete geçti. Zhelyazkov ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si kadındı. Bir de Türk vardı. Kadınlardan birinin Zhelyazkov'un sevgilisi olduğu anlaşıldı. Türk'ün de tercümanlık yapması için mafya babası tarafından tutulduğu tespit edildi. 

Polis, Zhelyazkov'u yakaladığında yaralı olup olmadığını sordu. Zhelyazkov herhangi bir yarası olmadığını, üç yıl önce yaralandığını, şuan herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Vücut sporları yaptığı belirtilen Zhelyazkov ile beraberindekiler Organize Şube'ye götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Zhelyazkov tutuklandı. Türk tercüman adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 

Zhelyazkov'un sevgilisi İlina S.T ve diğer 5 kişi için sınır dışı edilmeleri kararı alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi. 

Zhekyazkov’un sevgilisi ve adamlarının Türkiye’ye giriş yaptıkları lüks 3 araçta Bulgar polisine teslim edildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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