LÃ¼ks restoranda yaÅŸandÄ±...AracÄ±nÄ± teslim etmedi, vale lastiÄŸini kesti

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Ä°ddiaya gÃ¶re, avukat Selva Ã–zkarakoÃ§, dÃ¼n 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, arkadaÅŸlarÄ±yla KÃ¼Ã§Ã¼kbakkalkÃ¶yâ€™deki lÃ¼ks bir balÄ±k restoranÄ±na gitti. Restoran giriÅŸinde, ismi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen bir vale, park etmek iÃ§in Ã–zkarakoÃ§â€™un otomobilinin anahtarÄ±nÄ± almak istedi. Avukat Ã–zkarakoÃ§, iÃ§inde mÃ¼vekkillerine ait Ã§ek-senet olduÄŸu iÃ§in otomobilini valeye vermek istemedi. Avukat, otomobili park ettikten sonra vale yanÄ±na gelerek â€™buraya araÃ§ alacaÄŸÄ±m, buraya aracÄ±nÄ±zÄ± park etmeyin ya da aracÄ±nÄ±zÄ±n anahtarÄ±nÄ± biz gÃ¶revli valelere verinâ€™ dedi. Selva Ã–zkarakoÃ§, anahtarÄ± vermek istemediÄŸini yineleyince, vale â€™siz bilirsiniz, sonucuna katlanÄ±rsÄ±nÄ±zâ€™ diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan restorana geÃ§en avukat Ã–zkarakoÃ§, birkaÃ§ saat sonra evine gitmek iÃ§in otomobiline binerek yola Ã§Ä±ktÄ±. Selva Ã–zkarakoÃ§, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra, otomobilin panelinde bir lastiÄŸin inik olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nÄ± fark etti. Otomobili park ederek inen avukat, saÄŸ arka lastiÄŸin kesilmiÅŸ olduÄŸunu tespit etti.

Ã–zkarakoÃ§, restoranÄ± telefonla arayarak, karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan kiÅŸiye durumu anlattÄ±. Bir sÃ¼re sonra restoran yetkilisi olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir kiÅŸinin kendisini arayarak â€™zararÄ±nÄ±z neyse Ã¶deyeceÄŸiz, bu konuyu aramÄ±zda halledelim, lÃ¼tfen karakola gitmeyinâ€™ dediÄŸini iddia eden Avukat Selva Ã–zkarakoÃ§, Ä°Ã§erenkÃ¶y Polis Merkezine giderek vale ve restoran iÅŸletmecisi hakkÄ±nda ÅŸikayetÃ§i oldu.

Selva Ã–zkarakoÃ§, DHA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Cuma akÅŸamÄ± arkadaÅŸlarÄ±mla buluÅŸmak Ã¼zere iÅŸ Ã§Ä±kÄ±sÄ± AtaÅŸehirâ€™de lÃ¼ks bir restorana gittim. ArabamÄ±n arkasÄ±nda mÃ¼vekkillerime ait ÅŸahsi dosyalar, Ã§ek ve senetler olduÄŸundan dolayÄ± arabamÄ± valeye teslim etmek istemedim. Vale de Ä±srarla arabamÄ± baÅŸka yere Ã§ekmemi istedi. Ben de burada yemek yiyeceÄŸimi sÃ¶yledim. Ä°stiyorlarsa Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla Ã§ekebileceÄŸini sÃ¶yledim ve restorana geÃ§tim. ArkasÄ±ndan vale bana 'Ä°yi, siz bilirsiniz. Sonucuna katlanÄ±rsÄ±nÄ±zâ€™ dedi. Restoran Ã§Ä±kÄ±sÄ± sonrasÄ±nda arabamÄ±n iki kilometre gittiÄŸinde uyarÄ± verdiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. BeÅŸ kilometre gittikten sonra da aracÄ±mÄ±n lastiÄŸini yarÄ±lmÄ±ÅŸ halde olduÄŸunu fark ettim. Bir de Ã¼stÃ¼ne 20 TL vale Ã¼creti vermiÅŸtim. Sonucu bu... Restoran sahibini bu durumdan haberdar etmeden 155â€™i, arkasÄ±ndan restoranÄ± aradÄ±m. Restoranda yetkili olan kiÅŸi bu olayÄ± aramÄ±zda halledebileceÄŸimizi ve zararÄ±m neyse karÅŸÄ±lattÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ben de bunu kabul etmedim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼n benim baÅŸÄ±ma gelen, yarÄ±n baÅŸka insanlarÄ±n baÅŸÄ±na da gelebilir Ben baÅŸka insanlara da zarar verebilirdim. Kendi canÄ±ma da mal olabilirdi. Bunun sonucunun maddi anlamda Ã¶lÃ§Ã¼lemeyeceÄŸini sÃ¶yledim. Ve yasal yollara baÅŸ vuracaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyerek karakola ÅŸikayette bulundum."

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