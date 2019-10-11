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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA-Damla GÜLER / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.10.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Sosyal medyada çok konuşulmuştu! O avukata soruşturma...

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Sosyal medyada çok konuşulmuştu! O avukata soruşturma...

‘Adliye bir gün’ başlığı ile sosyal medya hesabından, şoförünün kapısını açtığı lüks otomobiline binerken çekilen videoyu paylaşan avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında tepkilerin ardından İstanbul Barosu tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınacak olan Kaçmaz ise konuyla ilgili sorulan soruları cevapsız bıraktı.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olan avukat Fatma Begüm Kaçmaz sosyal medya hesabından paylaştığı, “Avukatın bir günü” videosu ile tepkilerin odağı oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Kaçmaz’ın lüks hayatını sergilemek için avukatlık mesleğini kullandığını söylerken bazıları ise bu tür videoların avukatlık mesleğinde etik olmadığını söyledi. Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Yönetim kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir. Daha fazla yorum amaca hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avukat Kaçmaz’ın meslekten ihraç edildiği iddialarına ilişkin Hürriyet Gazetesi’ne açıklama yapan Durakoğlu, “Disiplin kuruluna sevk edilip edilmemesi için soruşturma başlatıldı. İfadesi alınacak. İfadesi alındıktan sonra disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek” dedi. Avukat Fatma Begüm Kaçmaz ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Kaçmaz’ın sahibi olduğu hukuk bürosu da herhangi bir açıklama yapmadı.

Sosyal medyada çok konuşulmuştu O avukata soruşturma...

38 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

Kaçmaz’ın yayınladığı 1 dakika 24 saniyelik videoda lüks otomobilinden inip adliyeye geldiği görülüyor. Kaçmaz duruşma salonunun önünde ise kameraya, “Evet duruşmamız bitti. Şansımıza erken bitti. Biliyorsunuz duruşmalar normalde çok uzun sürüyor. Bu arada küçük bir tavsiye, duruşmanızın olduğu günden bir gün önce mutlaka UYAP kontrolü yapın. Çünkü karşı taraf son dakika beyanı hazırlamış olabilir. Son dakika golü yememek için. Son bir şey daha var; duruşmadan yarım saat önce burada olmanızda fazda var. Yine son dakika sürprizlerini engellemek için” diyor.

Kaçmaz videonun sonunda ise şoförünün kapısını açtığı lüks aracına binerek adliyeden ayrılıyor. Sosyal medyayı aktif kullandığı görülen Kaçmaz’ı İnstagram hesabında 38 bin 700 kişi takip ediyor.

Sosyal medyada çok konuşulmuştu O avukata soruşturma...


 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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