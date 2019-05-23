Maslak'ta şaşırtan görüntü... Lüks otomobili bu şekilde götürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaslak'ta şaşırtan görüntü... Lüks otomobili bu şekilde götürdü
GeriGündem Maslak'ta şaşırtan görüntü... Lüks otomobili bu şekilde götürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
23.05.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Maslak'ta şaşırtan görüntü... Lüks otomobili bu şekilde götürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Maslak’ta yaklaşık 700 bin lira değerindeki lüks otomobil aküsü bitince yolda kaldı. Servis çalışanı aracı, trafikte yoğunluk oluşturduğu için çekici yerine yedek akü bağlayarak kaputu açık bir şekilde götürünce ilginç görüntü oluştu.

4
  • Maslakta şaşırtan görüntü
  • Maslakta şaşırtan görüntü
  • Maslakta şaşırtan görüntü
  • Maslakta şaşırtan görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde dün saat 15.30 sıralarında seyir halindeki sürücünün idaresindeki 700 bin lira değerindeki lüks otomobilin aküsü bitti. Sürücü yol ortasında kalan aracını çalıştıramayınca durumu servise bildirdi.

Bunun üzerine aracın başına gelen servis çalışanı, aküsü biten araca takviye yapmaya çalıştı.

Araç çalışmayınca bu kez araca yedek akü bağladı. Yedek akünün işe yaraması üzerine servis çalışanı lüks otomobili çekiciye yüklemek yerine kendi götürmek istedi. Ancak çalışan yedek akünün kablolarından dolayı kapamayınca kaputu açık bir şekilde gitmeye başladı. Trafikte dakikalarca bu şekilde giden çalışan, ardından aracı servise ulaştırdı.

Trafikte kaputu açık bir şekilde giden otomobil ilginç görüntü oluşturdu. O anlar ise kameralara yansıdı. 

“ÇEKİCİ BEKLESEYDİ UZUN SÜRE ORADA KALACAKTI”

Otomobili servise götüren çalışan, “Çekici bekleseydi uzun süre orada kalacaktı. Beklemek yerine yedek akü taktık ve bu şekilde götürdük. Ancak kaputu akünün kablolarına dokunacağı ve kısa devre yapacağı için kapatmadık. Uzun bir işi yok ufak bir problem ama maalesef aracın çalışmamasını sağlıyor” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Antalya'da facia... Akrobatın feci sonu!
Şoke eden olay! Şarkıcı yerine başkasının cenazesini verdiler
Gazinoda öldürdü, sorgusunda itiraf etti, ikinci ceset de bulundu
Bin 700 komando etrafını sardı! Aç kalıp yakalandı…