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Mehmet Bulut (İHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 16:49,Son Güncelleme:/

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’te lüks araç ile özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Enes Karayılan idaresindeki 27 ACR 683 plakalı lüks otomobil, Karataş Mahallesi 404 nolu caddede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Salih A. yönetimindeki 27 HO 141 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada halk otobüsünde bulunan Furkan Ç., Elmas K., Didem S., Semih K., Gönül Y., Ahmet Ö. ve otobüs şoförü Salih A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Karayılan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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