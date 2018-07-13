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    'Lüks' örgüte 1500 polisle operasyon

    Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
    13.07.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    ANKARA’da İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkâri ve Van üzerinden Türkiye’ye uyuşturucu sokarak piyasaya sürdüğü iddia edilen suç örgütünü yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

    Yapılan çalışmaların ardından önceki gün sabaha karşı helikopter destekli, 1500 polisin katılımıyla örgüte yönelik 200 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. Ankara, İstanbul, Hakkâri ve Van’da 200 adrese baskın yapılırken, üç polisin de aralarında bulunduğu 79 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri Muzaffer A. Ankara’da lüks bir rezidansın üst katında gözaltına alındı.

    KÖSTEBEK POLİSLER
    Gözaltına alınan 3 polisten birinin karakolda diğer ikisinin ise ilçe emniyet takviye ekiplerde görevli olduğu öğrenildi. Polislerin, operasyonlar öncesi örgüte bilgi sızdırdığı, araması olan örgüt üyelerinin aranmasını geciktirdikleri belirlendi. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 67 kg eroin, 38 bin 580 adet Ecstasy tablet, 474 gram Skunk maddesi ile satışa hazırlanmış esrar maddesi, 21 ruhsatsız tabanca ve 14 yarı otomatik tüfek ele geçirildi.

    ÇOCUK KURYE
    Örgütün uyuşturucu ve para transferinde polisin takibinden kaçmak için “çocuk kuryeler” kullandığı, bir başka yöntemleri ise Suriyeliler üzerinden kiraladıkları araçlara sahte plaka takarak sevkıyat yaptıkları ortaya çıktı. Farklı suçlardan 29 kaydı bulunan örgüt lideri Muzaffer A.’nın 1.5 sene önce örgütü kurduğu, bu süreç içerisinde yasadışı silah ticareti ve uyuşturucu satışından 50 milyon lira elde ettiği belirlendi. Örgütün yasadışı elde ettikleri parayı aklamak için paravan şirketler kurduğu, örgüt üyelerinin de bu şirketler üzerinde sigortalı gösterildiği kaydedildi. Örgüt üyelerinin uyuşturucu satışında maaş artı prim aldığı da ortaya çıktı. Muzaffer A.’ya ait toplam değeri 1.8 milyon değerinde iki lüks araca da el konulurken, örgütün tüm yöneticilerinin de lüks araçlar kullandığı belirlendi.

    Etiketler: Organize Suç Örgütü , gazetehaberleri
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