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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

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Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, lüks sitede bulunan dairede, bir kısmı şişelenmiş halde 1 ton sahte rakı, votka, viski ve cin ele geçirildi.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Örnekköy Mahallesi'ndeki lüks sitede bulunan dairede sahte alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine hareket geçti.

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

Daireye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları baskında daireyi sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş halde buldu. Sitenin otoparkında bulunan panelvan araçta yapılan aramalarda da, çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ü. ile Ç.G., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

Yapılan sorguda, üretilen sahte içkilerin Buca ilçesindeki depoda saklandığı bilgisi üzerine, burada da arama yapıldı. Araçta, dairede ve depoda yapılan aramalarda, bir kısmı piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş 1 ton sahte rakı, votka, viski ve cin ele geçirildi.

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

Şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri Buca'daki depoya götürürken, polis kontrolüne yakalanmamak için, içinde sahte içki olan kolilerin etrafını çikolata kolileriyle kapattıkları belirlendi. Karşıyaka'daki lüks siteyi imalathane haline getirebilmek için de yaklaşık 500 bin TL'lik harcama yaptıkları ve daireye de her ay 3 bin TL kira verdikleri bildirildi.

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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