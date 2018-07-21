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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.07.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

Lüks cipiyle ikinci kere geldi ve... Bodrum'da tuhaf olay

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Lüks cipiyle ikinci kere geldi ve... Bodrum'da tuhaf olay

Bodrum’da ev bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri satan bir iş yerinin önünden 5 adet saksı çaldığı iddia edilen kadın, aynı iş yerine tekrar gelip lüks cipine saksı yüklerken çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Kadının çaldığı saksılarla kaçmaya çalıştığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde ev bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri satan bir işletme önüne lüks araçla gelen kimliği belirsiz bir kadının iş yeri önündeki 5 saksıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saksıları çaldığı iddia edilen kadın, gece saatlerinde aynı işletmenin önüne yine aracıyla geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan durumdan haberdar olan çevre esnafı, kadının işletme önündeki bir saksıyı alıp aracına yüklerken görünce müdahale etti. 

TEKERİN ÖNÜNE SAKSI KOYDULAR

Kadının elindeki saksıyı alıp aracın arkasına koyan vatandaşlar, iş yeri sahibi Hasan Altıkat’a haber verdi. Aracı ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen kadın başarılı olamayınca kendisini yakalayan vatandaşlarla tartışmaya başladı. Bir süre sonra aracından inen kadın, aracın arkasındaki saksıyı kırıp Bodrum istikametine doğru uzaklaştı. İş yeri sahibi Hasan Altıkat, yine polise başvurdu.

İş yeri sahibi Hasan Altıkat, "Ben aynı kadının yine geleceğini biliyordum, onun için oraya bir tane saksı koydum. Kadın saksıyı alırken çevredeki tanıdıklar kadını yakalamışlar. Kadın, ‘saksılar kırıktı onun için aldım’ demiş. Beni aradılar. Ben de ‘Aracın plakasını aldıysanız kadını bırakın.’ dedim. Şimdi aracın plaka bilgisiyle polise başvurumu yaptım" dedi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRÜNTELENDİ

Öte yandan kadının vatandaşlarca yakalanıp, olay yerinde tutulduğu görüntüler ise cep telefonları ile kayıt altına alındı. Görüntülerde kadını yakalayan vatandaş, kadın kaçmasın diye saksıyı aracın arkasına koyuyor. Olay yerinden uzaklaşamayan kadının, 'Allah aşkına ne yapıyorsun, şunu çeker misin? Kardeşim plakamı alırsın, git ne yaparsan yap" dediği duyuluyor.

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