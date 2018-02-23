Lüks cipi kurşun yağmuruna tutmuşlardı! Milyonluk kefalet

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmada tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tutuksuz sanık Yavuz Yavuztürk hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar verdi. Sanık Ünğan'ın yurtdışına çıkışını yasaklayan mahkeme heyeti, sanık Ünğan'ın ikametine en yakın karakola ya da jandarma karakoluna her gün imza atmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca sanık Ünğan'ın bir defada 1 milyon lira nakdi güvence parası yatırmasına hükmetti.

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