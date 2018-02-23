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    Lüks cipi kurşun yağmuruna tutmuşlardı! Milyonluk kefalet

    DHA
    23.02.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

    Büyükçekmece'de 2 yıl önce Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç (25)'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan, bir milyon TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla tahliyesine karar verildi.

    Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmada tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tutuksuz sanık Yavuz Yavuztürk hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar verdi. Sanık Ünğan'ın yurtdışına çıkışını yasaklayan mahkeme heyeti, sanık Ünğan'ın ikametine en yakın karakola ya da jandarma karakoluna her gün imza atmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca sanık Ünğan'ın bir defada 1 milyon lira nakdi güvence parası yatırmasına hükmetti.

     

     

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    Etiketler: Ergenekon , DAVA , cip , Orhan Ünğan , son dakika
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