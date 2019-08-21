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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Lüks cipi ile dehşet saçtı, taksiye binip kaçtı!

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Lüks cipi ile dehşet saçtı, taksiye binip kaçtı!

BURSA'da, sürücüsünün ters yöne girdiği cip, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın ardından cip sürücüsü, yoldan geçen taksiye binerek kaçtı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Çamlıca Mahallesi Bursa- Orhaneli Karayolu'nda meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde şoför olarak çalışan Murat Mutlu (47), mesaisi biten personeli almak üzere 16 ZE 929 plakalı otomobille işyerine gitmek üzere yola çıktı. Aynı gece kulübünden çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen Yusuf H. (24) de polis kontrol noktasına takılmamak için 35 AGG 623 plakalı cipiyle ters yöne girerek, Lefkoşe Caddesi yönünde ilerlemeye başladı. Cip, karşı yönden gelen Murat Mutlu'nun otomobili ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yola fırlayan Murat Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yusuf H. ise yoldan geçen taksiye binerek, olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat Mutlu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, Yusuf H.'nin taksiden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında indiği ancak tedavi için hastaneye müracaat etmediği belirlendi.  Polis, kaçan Yusuf Y.'yi  yakalamak için çalışma başlattı.

Lüks cipi ile dehşet saçtı, taksiye binip kaçtı

Lüks cipi ile dehşet saçtı, taksiye binip kaçtı


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