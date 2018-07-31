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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
31.07.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Lüks cip evin bahçesine uçtu

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Lüks cip evin bahçesine uçtu

Çekmeköy'de bir sürücünün kullandığı lüks cip bilinmeyen bir nedenden yoldan çıkarak ilk önce duvara daha sonra bir evin bahçesine çarptı.

Evin duvarının da hasar gördüğü olayda sürücü ve araçta bulunan torunu hastaneye kaldırılırken, ev sakinleri büyük korku yaşadı.

Olay, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cip sürücüsü Osman Çelik bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Daha sonra da havalanan cip bir evin bahçesine uçtu. Evin duvarlarında hasar meydana gelirken, araçta bulunan Osman Çelik ve ismi belirlenemeyen torunu vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza sırasında evde bulunan Muazzez Alanyalı, "Bahçedeydim. Çocuğum evde uyuyordu. Bir toz dumanı yükseldi. Dede torunu çıkardık. Ortalığı toz dumanı kapladı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Osman Çelik'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aracın hurdaya dönen halini görenler ise şaşkına döndü.

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