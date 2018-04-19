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    Lüks araçta kanlı infaz! İş adamı cinayetinin sebebi belli oldu

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    19.04.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

    Adana’da tarım şirketi sahibi Ekrem Şenel’i (43), öldüren Musa Zehir, 3 milyon TL alacağını tahsil edemediği için cinayeti işlediğini öne sürdü.

    Olay, dün Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobilini park eden Ekrem Şenel’in yanına yaklaşan Musa Zehir, 13 el ateş etti. Lüks araçta kanlı infaz İş adamı cinayetinin sebebi belli oldu
    Göğsüne 6 kurşun isabet eden Şenel, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Özel Adana Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan saldırgan Musa Zehir ise kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

    300 MİLYON LİRA BORÇ İDDİASI

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Musa Zehir, yaptıkları ticaret sonrası Ekrem Şenel’den 3 milyon lira alacağı olduğunu, tahsil edemediğini öne sürdü. Cinayeti bu nedenle işlediğini öne süren Musa Zehir, Şenel’in piyasaya da 300 milyon lira borcu olduğunu iddia etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: gündem
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