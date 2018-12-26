Lüks araçta intihar etmişti... Kim olduğu ortaya çıktı
Bursa’da araba kiralama işi yapan ve borçları yüzünden bunalıma giren 27 yaşındaki bir genç tabancayla intihar etti. İntihar eden gencin Susurluk sanığı ve yer altı dünyasının bilinen isimlerinden biri olan Yaşar Öz ile bağlantılı olduğu iddia edilen Yusuf İlhan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.Bursa’daki işlerini takip eden, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen eski polis şefi
Olay saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Pembe Çarşı olarak bilinen mevkide 7. Çiçek Sokak’ta meydana geldi. Bursa’da araba kiralama işi yapan Mert İlhan (27) 16 GV 286 plakalı aracının içinde intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İlhan’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
OĞLUNU GÖRDÜ VE AYRILDI
İntihar eden gencin, haberi alan yakınları ve arkadaşları olay yerine akın ederken, İlhan’ın Bursa eski emniyet müdürü yardımcısı Yusuf İlhan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Yusuf İlhan’ın oğlunun intihar haberiyle olay yerine geldiği, oğlunu gördükten sonra ise olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
Genç adamın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.i
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