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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.11.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Lüks araçlardan çalıyorlar! Değeri 30 bin lira...

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Başakşehir’de park halinde bulunan lüks bir otomobilin 30 bin lira değerindeki gösterge panelini söküp çalan hırsızlar, anbean kameralara yansıdı. Vatandaşların ikaz ve uyarılarına aldırış etmeyen hırsızların rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Başakşehir’de bulunan bir sitede meydana gelen hırsızlık olayı iddialara göre şöyle gerçekleşti: "Pazar günü gece saatlerinde, park halinde bulunan lüks otomobilin yanına motosikletli iki şahıs geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek park halinde bulunan otomobilin ön camını kırarak kapıyı açtı. Otomobilin içine giren şüpheli aracın ön kısmında bulunan gösterge panelini sökmeye başladı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar ise şüphelilere bağırarak kaçırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin ikazlarına aldırış etmeyen şüpheliler otomobilin gösterge panelini sökmeye devam etti. Yaklaşık 30 saniye içinde paneli söken hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı."

Yaşanan hırsızlık anı ise bir apartman sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sitede güvenlik personelinin olmaması hırsızları cesaretlendirmiş

Site yönetimindeki yaşanan anlaşmazlık nedeniyle güvenlik ihlalinin yaşandığını belirten mağdur Necmi Balcı, "Camın kırılarak gösterge panelinin çalındığı görmüş komşular. Bağırmalarına, ikaz etmelerine rağmen hırsızlar hiçbir şey yokmuş gibi gayret profesyonelce ekranı söküp kaçıyorlar. Komşularımızda o anları kaydetmişler. Arabamızı güvenlik açısından kulübenin yanına koyuyorduk. Ancak site yönetiminde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle güvenliğin yeni yıla kadar görev yapmayacağı afişlere basılarak bütün duvarlara basılmış. Bu da hırsızları cesaretlendirmiş ve nokta atışı yaparak gelip arabamızı seçmişler. Seçtikleri arabaların hayalet ekranı dedikleri gösterge panelini çok para ettiği için 5-10 saniye içerisinde sökerek kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

"30 bin lira değerindeki parçayı çalıp 500 liraya satıyorlar"

Çalınan gösterge panelinin 30 bin lira değerinde olduğunu belirten Necmi Balcı, "25-30 bin lira değerinde bir parça. Ancak satarken 500 lira gibi komik bir rakama satıyorlarmış. Komşularımız fark etmese araç içindeki bütün ekipmanları sökeceklermiş’’ şeklinde konuştu.     

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