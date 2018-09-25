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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
25.09.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Lüks aracıyla İstanbul’u karıştırdı! Pişkin pişkin güldü…

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Gaziosmanpaşa’da lüks otomobille “drift” yapan maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya para cezası kesildi. Otomobilin değerinin 350 bin lira olduğu öğrenildi. Ehliyetine el konularak para cezası kesilen maganda, gülerek “Pişmanız, iyi şeyler değil bunlar” dedi.

İSTANBUL’DA lüks otomobiliyle drift ve makas atarken görüntüleri sosyal medya üzerinde yer alan Caner A. polis tarafından yakalandı. 108 lira trafik cezası kesilen Caner A.’nın ehliyetine el kondu. Caner A., ancak akıl sağlığının yerinde olup olmadığını gösteren rapor aldıktan sonra ehliyetini geri alabilecek.

Sosyal medya üzerinde lüks otomobille karayollarında hızla gidip makas atarken, ya da drift yaparken görüntüleri yayınlanan sürücü Caner A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Sosyal medya hesabından tespit edilen şüpheli Caner A., sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe’de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliye tehlikeli araç kullanmak suçundan 108 lira para cezası kesildi. Sürücü Caner A.’nın ayrıca ehliyetine el kondu. Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit eden psikoteknik testten geçtikten sonra geri alabileceği öğrenildi.

“PİŞMANIM, İYİ ŞEYLER DEĞİL BUNLAR”

Şüpheli Caner A. hakkında adli işlem yapılması için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Maganda şube çıkışında gazetecilerin sorusuna gülerek, “Pişmanım, iyi şeyler değil bunlar” dedi.

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