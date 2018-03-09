Lüks araca seyir halindeyken silahla saldırdılar

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdinç K. (44) idaresindeki 42 BMV 32 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobile silahla ateş açıldı.





Açılan ateş sonucu sürücü Erdinç K. başından vuruldu. Yaralı sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdinç K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdinç K’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri otomobilde yaptıkları incelemede, araç içerisinde bir adet silah ve beyzbol sopası buldu. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



