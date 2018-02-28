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    Lüks araç yetmedi, 47 konut satıldı...

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    28.02.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Eski başkanın makam aracından sonra 47 konut da borca karşılık satıldı

    ESKİ Düzce Belediyesi Başkanı Mehmet Keleş’in kullandığı lüks makam aracının belediyenin borcu karşılığında temizlik işlerini yürüten firmaya verilmesinin ardından Camikebir Mahallesi’ne yapılan ve belediyeye ait olan 47 daire de borca karşılık belediyenin işlerini yapan firmalara satıldı.

    Düzce Belediyesi, kent merkezindeki Camikebir Mahallesi’nde 2007 yılında hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ile 72 bin metrekarelik alana TOKİ aracılığı ile 128 konut yaptırdı.

    Belediyeye arazisi karşılığı 47 daire verildi. Belediye, 142 metrekareden oluşan ve zemin katta bulunan daireler için 341 bin 362’şer lira, 2 ve 3’üncü katlar için ise 355 bin 500’er lira satış fiyatı belirledi. Ancak daireler yaklaşık 2 yıldır satılamadı.

    Belediye, bir süre önce 16 konutu borcuna karşılık firmalara sattı. Elde kalan 31 konut da satışa çıkarıldı. Belediyeden alacaklı olan firmalar ihaleye katılarak borçlarına karşılık konutları satın aldı.

    'HERKES AUDI İLE GELSİN, BEN PASSAT MI ÇEKEYİM YANLARINA' 

    Eski başkanı Mehmet Keleş'in, Haziran 2014'te belediyenin 150 milyon lira borcu varken 650 bin liraya aldığı Audi A8L model makam otomobili, tartışma konusu olmuştu.

    Mehmet Keleş, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nda da inceleme konusu olan makam aracıyla ilgili eleştirilere, "Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına" diyerek cevap vermişti.

     

    Etiketler: Düzce , belediye , konut , son dakika
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