Loukas Notaras kimdir? Doğu Roma İmparatorluğu'nun son grandükü
Loukas Notaras, Doğu Roma İmparatorluğu'nun grandükü olarak İstanbul'un fethinde şehrin savunmasını üstlenmiş kişidir. İstanbul'un fethi sırasında birtakım çabalar gösterse de Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesine engel olamamıştır. Peki, Loukas Notaras kimdir? İşte, Loukas Notaras hakkında merak edilen bazı bilgiler
Loukas Notaras, Doğu Roma İmparatorluğu'ndaki son grandüktür. Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in yağmalanması ve Latin İmparatorluğu'nun kurulması nedeniyle Latinlere karşı mesafeli olan Notaras ünlü "Konstantinopolis'te Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim" sözünün sahibidir. Bu sözü ise İstanbul'un Fethi öncesi Katolik devletlerden askeri yardım alınmasına karşı olduğunu savunurken söylemiştir.
Notaras, Konstantinopolis'in düşmesini takip eden süreçte Osmanlı Devleti'ne karşı gizli direniş örgütlerine liderlik yaptığından dolayı idam edilmiştir.
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