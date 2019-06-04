Lotus nedir, özelliği nedir?
Sonsuz yaşamın sembolü olarak görülen lotus çiçeği, görüntüsüyle doğa tutkunlarını büyülüyor. Avrupa'da koruma altında olan lotus çiçeğinin (nilüfer) eski Mısır'da gizemli ve mitolojik bir sembol olarak da kullanıldığı biliniyor. Peki, lotus nasıl bir çiçek, özelliği nedir?
Lotus çiçeği, Nelumbo cinsinden yağmur ormanlarında yaşayan bitki türlerine verilen ad. Yaprak yapısı üzerindeki nano sivrilikler yapışmayı önler. Su gibi kapiler çekim tutunması olan maddelerde bile statik iticilik özelliğini korurlar. Bu nano tepecikler üzerinde biriken her yabancı partikül adeta bilardo topları gibi çarpışarak yaprak üzerinden kayar. Bitkinin bu özelliği yeni geliştirilen teknolojide kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde kırmızı lotus vajina simgesidir.
Aynı zamanda nilüfer çiçeği, kutsal lotus ve Hint lotusu olarak adlandırılan çiçek, Sanskritçe’de Pundarika, Padma, Kamala, Utpala vb. gibi çeşitli isimlerle anılmaktadır. Temel olarak zihnin duruluğunu ve ruhun saflığını temsil eden lotus çiçeği, Budizm ve Hinduizm’de mükemmelliğin somut sembolü olarak kabul edilmektedir.
Lotus çiçeğinin beş farklı rengi ve her rengin bir anlamı vardır. Beyaz lotus saflığ, pembe lotus aydınlanmayı, kırmızı lotus sevgi ve tutkuyu, mavi lotus bilgi ve bilgeliği, son olarak da mor lotus bazı kültürlerde maneviyatı temsil ederken aynı zamanda Budizm'in de en önemli öğreti sembolüdür.
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