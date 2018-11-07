İzleyen herkesi ağlatan ünlü Türk filminin sonu yıllar sonra değişti
BU yıl kuruluşunun 20. Yılını kutlayan LÖSEV, merhum Ertem Eğilmez’in 1973 yılında çektiği ve lösemili bir çocuğun hikayesini anlatan Canım Kardeşim’in hikayesini yeniden yazdı.
Filmin orjinalinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe, lösemili kardeşleri Kahraman’ın son isteği olan televizyonu alabilmek için her yolu deniyor ancak küçük çocuk televizyonu göremeden hayatını kaybediyordu. LÖSEV sayesinde çocuklar artık yüzde 98 oranla lösemiyi yeniyor. Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregil’in babasını canlandırdığı kısa filmde, lösemiden kurtulan Kahraman bu kez ağabeyinin kollarında uyanıyor ve birlikte televizyon izliyor.
Türkiye löseminin korkunç yüzünü Ertem Eğilmez’in çektiği Canım Kardeşim filmiyle tanıdı. Filmde, 9 yaşındaki Kahraman lösemiye yakalanıyor, ağabeyi Tarık Akan ve arkadaşı Halit Akçatepe, onu mutlu etmek için her yolu deniyorlardı. Filmin sonunda ağabeyleri Kahraman’ın tek isteği olan televizyonu çalıyor ancak Kahraman televizyonu izleyemeden hayatını kaybediyordu. Sinema severlerin gözyaşları içinde izlediği filmin senaryosu, lösemiyle mücadele yüzde 98 başarı oranına ulaşınca değişti.
Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregil, orijinal filmin müziğini besteleyen Cahit Oben’in de arasında olduğu bir ekip, filmin sonunu LÖSEV için değiştirdi. Tarık Akan’ı oğlu Barış Üregil’in canlandırdığı kısa filmde, ağabeyinin kollarında hayatını kaybeden küçük Kahraman artık uyanıyor ve ağabeyleriyle birlikte televizyon izliyor.
YÜZDE 54’Ü TEDAVİYİ YARIM BIRAKIYORDU
LÖSEV’in kurucusu Üstün Ezer, lösemi tedavisinde gelinen noktayı şöyle anlattı: “Ben lösemi ile uğraşmaya başladığım yıllarda bu çocukların iyileşme şansı yoktu. En iyi ihtimalle bu çocukların yüzde 80’ini kaybediyorduk. Ancak bu çocuklar lösemiden değil kötü tedavi koşullarından, bakımsızlıktan, enfeksiyondan, açlıktan, umutsuzluktan ölüyorlardı.
Öyle bir tablo vardı ki, tedaviyi yarıda bırakma oranı yüzde 54’tü. Yani her iki çocuktan biri tedaviye devam etmiyordu. Bugün lösemiyi yenme oranı yüzde 98. Bunu yüzde 100’e getirmek için çabalıyoruz. Çocuklara eşit şartlarda ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmak için kurulan LÖSEV bunu başarmak için çalışıyor.”
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