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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
07.11.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

İzleyen herkesi ağlatan ünlü Türk filminin sonu yıllar sonra değişti

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr

BU yıl kuruluşunun 20. Yılını kutlayan LÖSEV, merhum Ertem Eğilmez’in 1973 yılında çektiği ve lösemili bir çocuğun hikayesini anlatan Canım Kardeşim’in hikayesini yeniden yazdı.

Filmin orjinalinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe, lösemili kardeşleri Kahraman’ın son isteği olan televizyonu alabilmek için her yolu deniyor ancak küçük çocuk televizyonu göremeden hayatını kaybediyordu. LÖSEV sayesinde çocuklar artık yüzde 98 oranla lösemiyi yeniyor. Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregil’in babasını canlandırdığı kısa filmde, lösemiden kurtulan Kahraman bu kez ağabeyinin kollarında uyanıyor ve birlikte televizyon izliyor. 

Türkiye löseminin korkunç yüzünü Ertem Eğilmez’in çektiği Canım Kardeşim filmiyle tanıdı. Filmde, 9 yaşındaki Kahraman lösemiye yakalanıyor, ağabeyi Tarık Akan ve arkadaşı Halit Akçatepe, onu mutlu etmek için her yolu deniyorlardı. Filmin sonunda ağabeyleri Kahraman’ın tek isteği olan televizyonu çalıyor ancak Kahraman televizyonu izleyemeden hayatını kaybediyordu. Sinema severlerin gözyaşları içinde izlediği filmin senaryosu, lösemiyle mücadele yüzde 98 başarı oranına ulaşınca değişti. 

Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregil, orijinal filmin müziğini besteleyen Cahit Oben’in de arasında olduğu bir ekip, filmin sonunu LÖSEV için değiştirdi. Tarık Akan’ı oğlu Barış Üregil’in canlandırdığı kısa filmde, ağabeyinin kollarında hayatını kaybeden küçük Kahraman artık uyanıyor ve ağabeyleriyle birlikte televizyon izliyor. 

İzleyen herkesi ağlatan ünlü Türk filminin sonu yıllar sonra değişti

YÜZDE 54’Ü TEDAVİYİ YARIM BIRAKIYORDU

LÖSEV’in kurucusu Üstün Ezer, lösemi tedavisinde gelinen noktayı şöyle anlattı: “Ben lösemi ile uğraşmaya başladığım yıllarda bu çocukların iyileşme şansı yoktu. En iyi ihtimalle bu çocukların yüzde 80’ini kaybediyorduk. Ancak bu çocuklar lösemiden değil kötü tedavi koşullarından, bakımsızlıktan, enfeksiyondan, açlıktan, umutsuzluktan ölüyorlardı.

Öyle bir tablo vardı ki, tedaviyi yarıda bırakma oranı yüzde 54’tü. Yani her iki çocuktan biri tedaviye devam etmiyordu. Bugün lösemiyi yenme oranı yüzde 98. Bunu yüzde 100’e getirmek için çabalıyoruz. Çocuklara eşit şartlarda ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmak için kurulan LÖSEV bunu başarmak için çalışıyor.” 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.11.2018)
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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