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    Lösemili çocukları üzüntüye boğdular

    Murat YILMAZ/ANKARA
    28.06.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Ankara’daki LÖSEV Köyü’nde lösemili çocukların oyun oynayarak moral buldukları iki Sivas kangalının çalınması çocukları büyük üzüntüye boğdu. Köpeklerin alındığını ya da satıldığını görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını isteyen LÖSEV yetkilileri, “En büyük ödül yavrularımızın mutluluğudur” dedi. 

    Lösemili çocukları üzüntüye boğdular
    Ankara’ya şehir dışından gelen lösemili çocukların tedavileri süresince aileleriyle beraber ücretsiz konakladıkları Gölbaşı LÖSEV Köyü’nde yaşanan köpek hırsızlığı köyde büyük üzüntü yarattı. LÖSEV Köyü’nde lösemili çocukların çok sevdiği ve oyunlar oynayarak moral buldukları iki Sivas kangalı cinsi yavru köpek, salı günü sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. 

    FOTOĞRAFLARIYLA ARIYORLAR

    Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ailesi ve gönüllüler hırsızlık olayı nedeniyle çocukların büyük moral bozukluğu yaşadığını belirterek sosyal medya hesaplarından köpeklerin fotoğraflarını paylaşarak duyarlı insanlara bulunması için çağrıda bulundu.

    Lösemili çocukları üzüntüye boğdular

    GÖRENLER İHBAR ETSİNLER

    LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı çok üzen bu insanlık dışı olayın hepimizin gayretleri ile çözüleceğine inanıyoruz. Fotoğrafta (3 aylık) gördüğünüz Sivas kangal cinsi köpeklerin satıldığını, alındığını, bir yere yeni geldiğini görenlerin LÖSEV’e ihbar etmelerini rica ederiz. En büyük ödül yavrularımızın mutluluğudur” dedi.

    Lösemili çocukları üzüntüye boğdular

     

    Etiketler: haber , haberler , son dakika
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