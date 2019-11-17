Lösemili çocuklara mandalina topladılar
LÖSEV’in İzmir Seferihisar’daki çiftliğinde yetiştirilen laboratuvar onaylı doğal mandalinalar lösemili çocuklara gelir için satışa çıktı. Mandalinaları lösemiden kurtulan çocuklar ve aileleri el birliğiyle topladı.
Özel yetiştirilen ağaçlardan toplanan mandalinalar hem lösemili çocukların hem de sağlıklı ve doğal beslenmeyi tercih edenlerin tüketebilmesi için katkısız olarak üretildi. LÖSEV mandalinaları diğer mandalinaların aksine raf ömrü uzun olsun diye parafinle kaplanmadı ve sararması için etilen dioksit gazı kullanılmadı. LÖSEV’in mandalinalarını toplamak için tedavisi tamamlanan gençler ve aileler de Türkiye’nin dört bir yerinden Seferihisar’a geldi. El birliğiyle toplanan mandalinalar kilogramı 6 TL’den satışa çıkartıldı. Mandalinalar ayrıca 3, 6 ve 9 kilogramlık kasalarda da satışa sunuldu. Kasaların fiyatları ise 15, 29 ve 41 TL. Mandalinalar marketler ve toptan alıcılar için de hazır.
Mandalinanın yanında tarhanadan reçele, salçadan çikolataya üretilen ürünler lösemili çocukların anneleri tarafından hijyenik mutfak atölyelerinde, tamamen doğal ürünlerle üretiliyor. Bebeklerin de yiyebileceği ürünler çocukların sağlığına iyi geliyor, annelere de maddi destek sağlıyor.
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