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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cafer ELMAS/BİLECİK (DHA)
03.09.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Lösemi hastası Nursima'dan acı haber

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Lösemi hastası Nursima'dan acı haber

Bilecik'te mart ayında lösemi teşhisi konularak ilik nakli olan Nursima Çakmak (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde fabrika işçisi olan Fatih ve Seviye Çakmak’ın 3 çocuğundan biri olan Nursima Çakmak’a mart ayında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lösemi teşhisi konuldu. Çakmak ailesi kızlarının tedavisi için İstanbul’da özel bir hastaneye gitti. Küçük Nursima için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından uygun ilik bulundu ve geçen 22 Ağustos’ta ameliyatla nakledildi.

Nursima Çakmak’ın tedavisi için gerekli olan ilaçlar ise Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in katkısı sonucu Amerikalı bir sağlık firması tarafından temin edildi. Asgari ücretle çalışan aileye bu süreçte Osmaneli ilçe halkı da kendi aralarında topladıkları yardımlarla katkıda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

İlik nakli ameliyatının ardından tedavisi süren Nursima Çakmak, önceki akşam aniden fenalaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Nursima hayatını kaybetti.

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