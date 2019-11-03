Lorem Ipsum nedir, ne anlama geliyor?
Lorem Ipsum terimi metro istasyonlarındaki afişlerle gündeme geldi. Şimdilerde dijital dünyada sıkça karşımıza çıkan Lorem Ipsum aslında çok öncelere dayanıyor ve yıllardan beridir matbaa içerisinde de kullanılıyor. Peki, Lorem Ipsum nedir, ne anlama geliyor?
Lorem Ipsum, masaüstü yayıncılık ve basın yayın sektöründe kullanılan taklit yazı bloğu olarak tanımlanır. Lipsum, oluşturulacak şablon ve taslaklarda içerik yerine geçerek yazı bloğunu doldurmak için kullanılır.
Lipsum, 1500'lerin başlarında bir matbaacının font model kitabı oluşturmak için, bir yazı tipi kütüphanesindeki harflerin sıralamasını bozarak yerleştirdiğinden bu yana endüstri standardı haline gelmiştir.
Lorem Ipsum tarihi
Lorem Ipsum, 500 yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış ve günümüzde elektronik yazı tipinin gerektiği birçok konuda hazır bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Lipsum 1960'larda içinde Lorem Ipsum paragraflarının bulunduğu letrasetlerin piyasaya çıkması ve 1990'larda Lorem Ipsum versiyonlarını içeren Aldus Pagemaker gibi programlarla beraber yaygın hale gelmiştir.
Bilinenin aksine, Lipsum sadece rastgele dizilmiş harflerden oluşan paragraflardan ibaret değildir, tarihi MÖ 45 yıllarına dayanan bir klasik Latin edebiyatı eserine dayanır. Yaklaşık 2000 yıldan fazla bir geçmişi vardır. ABD Virjinya'daki Hampden-Sydney
Üniversitesi'nden(en:Hampden–Sydney College) Latin dili profesörü Richard McClintock, Lorem Ipsum paragraflarından birinde anlaşılması en güç Latince kelimelerden bir "consectetur" sözcüğüne rastlamış, klasik Latin edebiyatı eserlerinde de gördüğü bu kelimeden hareketle Lipsum’un aslında işe yarar bir kaynak olduğunu farketmiştir.
Lorem Ipsum, Çiçero'nun MÖ 45 yılında yazdığı "de Finibus Bonorum et Malorum – İyi ve Kötünün Uç Sınırları" eserindeki 1.30.32 sayılı paragrafında yer alır. Bu eser Rönesans döneminde etik teorileri üzerine bilimsel inceleme konusu haline gelmiştir.
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