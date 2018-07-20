Longoz nedir? Longoz ormanları nerede?
Basında yer alan haberlerin ardından longozun ne anlama geldiğini ve longoz ormanlarının nerelerde olduğunu merak eden vatandaşlar, bu doğa harikaları hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. Peki, longoz nedir? Longoz ormanları nerede?
Bir çeşit orman ekosistemi olan longozlar 'subasar' olarak da tanımlanır. Denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bölgelerdir.
Kış ve ilkbahar mevsiminde sular altında olan longozlarda, yaz ve sonbaharda ise su kısmen çekilir. Tropikal ormanlara benzeyen longozlar taban su seviyeleri düştüğü zaman, kısa sürede longoz ekosistemi özelliklerini kaybeder. Bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşul, bol suyun devamlı var olmasıdır.
Longoz ormanlarını tercih eden canlı türleri ise; dişbudak, kızılağaç gibi ağaç türleri, göl soğanı, su menekşesi gibi bitkiler, kara leylek, balıkçıl gibi kuşlardır. Nadir rastlanan ekosistemler olan Longoz ormanları, Türkiye'de İğneada (Kırklareli), Acarlar (Sakarya) ve Sarıkum (Sinop) da bulunur. Bunların yanında Kızılırmak Deltası'nda da (Samsun) longoz niteliğine sahip ormanların kalıntıları görülmektedir.
İĞNEADA LONGOZU
Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longozu İğneada, dünyada nadir görülen göl ile denizin birleştiği manzarası ve temiz havasıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla doğaseverleri kendine hayran bırakan İğneada Longozu, 4 göl, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor.
Kış ve ilkbahar aylarında tamamen sularla kaplı olan yaz ve sonbahar aylarında ise suyu çekilen bu ormanlar oldukça boylu (8-15 metre) karışık orman ağaçlardan oluşan bir floristik kompozisyona sahiptir. Avrupa'nın en eski çiftçi yerleşiminin de olduğu Demirköy ilçesine 20, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta bulunan Longoz Ormanları, deniz ve doğa turizmini bir arada sunan yeşil ve mavinin buluştuğu bir doğa harikası olarak görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor.
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