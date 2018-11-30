Londra’ya Akın İpek tepkisi: Kabul edilemez
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil için İngiltere’ye yapılan iade talebinin reddine ilişkin, “Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur” dedi.
Aksoy, “Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün önde gelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir. Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayal kırıklığı görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır” dedi.
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