Londra’da Türkiye paneli: Değişen Ortadoğu’da Türkiye
CUMHURBAŞKANLIĞI’nca düzenlenen ‘Bugünün Türkiyesi’ paneller dizisinin yeni ayağı, ‘Değişen Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü’ başlığıyla Londra’da yapılacak.
BM Genel Konseyi’nin eylül ayındaki toplantısından önce New York’ta, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Berlin’de ve kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te düzenlenen panel dizisinin yeni durağı İngiltere oldu. Londra’da Naval and Military Club’da çarşamba günü yapılacak ‘Değişen Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü’ konulu panelde, Türk ve İngiliz uzmanlar Türkiye gündemini ele alacaklar. Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak.
UZMANLAR VE KONULARI
İngiltere’nin önemli düşünce kuruluşlarından Savunma ve Güvenlik Forumu’nun Başkanı Olga Maitland’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programı Eski Başkanı Dr. Claire Spencer konuşacak. Panelde, Ortadoğu bağlamında Türkiye’nin Batı ile ilişkileri, Türkiye’nin Ortadoğu politikasındaki dönüşüm ve Brexit sonrası Türkiye ile ticari ilişkiler ve diplomatik Ortadoğu ajandası tartışılacak.
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