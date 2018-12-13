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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Aynur Tattersall - Celal Sönmez / Londra (DHA) 
13.12.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Londra’da "Değişen Ortadoğu’da Türkiye" paneli düzenlendi

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Londra’da "Değişen Ortadoğu’da Türkiye" paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Turkey Today/Bugünün Türkiye’si" panellerinin İngiltere ayağında "Değişen Ortadoğu’da Türkiye" başlıklı panel, Londra'da düzenlendi.

Geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nin hemen öncesinde ilk olarak New York’ta, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya resmi ziyareti sırasında Berlin’de ve geçen Kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te düzenlenen "Turkey Today/ Bugünün Türkiye’si" panellerinin yeni durağı İngiltere oldu. 

TÜRKİYE GÜNDEMİNİ ANLATTILAR

Londra’da Naval and Military Club’da düzenlenen "Değişen Ortadoğu’da Türkiye" başlıklı panelde, her biri alanında uzman Türk ve İngiliz konuşmacılar, İngiliz kamuoyuna Türkiye gündemini anlattı.

Panelin moderatörlüğünü İngiltere’nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum’un Başkanı Lady Olga Maitland üstlenirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer konuşmacı olarak yer aldı.

Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, panele katılanların sorularını yanıtladı.

Londra’da Değişen Ortadoğu’da Türkiye paneli düzenlendi

DEĞİŞİMİN ODAK ÜLKESİYİZ, PANELDE BUNU DEĞERLENDİRDİK

Panele dair bilgi veren Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Bu Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde düzenlendi. Gerçekten önemli bir mekn burası. Türkiye’nin her zaman bölgesel olarak da, küresel olarak da dış politikasında kazan kazan stratejisinin olduğunu belirterek; değişen bir dünya ve değişen bölgede Türkiye’nin bu değişimi bölgedeki partnerleriyle ve müttefikleriyle nasıl yönetmeli, bu pozitifi mesaj üzerinde durarak değişik konuları inceledik. Türkiye’nin dış politikasında iki temel sütunu var var, onları açıkladım burada. Biri bölgesel reel politik, diğeri de sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı ’gönül sınırlarımız’. Bu ikisini birlikte götürebilen tek ülkeyiz, bu yüzden de bu değişimin odak ülkesi olma durumundayız, bu panelde bunları değerlendirdik" dedi.

Londra’da Değişen Ortadoğu’da Türkiye paneli düzenlendi

BU TÜR PANELLER TÜRKİYE'NİN KENDİNİ DÜNYAYA ANLATMASI İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye’nin özellikle batı başkentlerinde hiç de hak etmediği çeşitli iftiralarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ise, "Bu tür paneller Türkiye’nin kendini dünyaya anlatması için son derece önemli. Londra, New York, Washington, Berlin gibi önemli kuruluşlarda Türkiye’nin hikayesi anlatılmalı. Türkiye son 10 - 15 yılda ciddi dönüşümlerden geçiyor, ciddi siyasi sorunlarını atlatarak, çözerek ilerliyor" diye konuştu.

"Turkey Today/Bugünün Türkiye’si" panellerinin önceki ayakları eylül ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptığı toplantının hemen öncesinde New York’ta, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Berlin’de ve kasım ayında G20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te gerçekleştirilmişti.

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