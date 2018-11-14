Lokantalara tuz belgesi geliyor
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılı bütçe görüşmelerinde kişiye özel yapay zekâ uyarı sisteminin devreye gireceğini, böylece kişinin sağlık sorunlarına göre uyarı sistemi geliştirileceğini bildirdi.
Koca, dün Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda özetle şunları söyledi:
HEKİM SAYIMIZ OLDUKÇA GERİ
“1 milyonu bulan sağlık personeli ile 80 milyonu aşkın insanımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu artış eğilimine rağmen hâlâ uluslararası kıyaslamalarda hekim sayısı açısından oldukça gerideyiz. İstatistikler hekim ihtiyacımızın daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor. 100 bin kişiye 351 hekimin düştüğü OECD ortalamasına karşı ülkemizde 186 hekim düşüyor.
TUZU 5 GRAMA DÜŞÜRME HARİTASI
Günlük tuz tüketimimiz kişi başı 12 gramdan 10 gramın altına düşse de henüz Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği 5 gramın iki katıdır. Bu seviyeyi düşürebilmek için gıda sektörü ile birlikte tuz azaltma yol haritamızı oluşturduk. Bunu lokantalarda da başlatacağız. Lokantalara “Aşırı Tuz Tüketimini Azaltan İşletme Belgesi” vereceğiz. Şimdiye kadar yeterince gündeme gelmemiş ama çok önemsediğimiz Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planını da faaliyete geçiriyoruz.
100 KUTU İLACIN 80’İ YERLİ
Bugün ülkemizde tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80’ini ülkemizde üretiyor hale geldik. Ancak bu rakam değer bazında yüzde 46 seviyesinde kaldı. Bu da katma değeri daha yüksek ürünleri yerelleştirmemiz gerekliliğinin bir göstergesi. 2018 yılında kamu ilaç harcaması 30 milyar liraya ulaştı. Psikiyatri ilaçlarındaki artış nedeniyle bu ve solunum sistemi ilaçlarını akıllı ilaç kapsamına dahil ettik.
KIZAMIĞI ÖNLEMEK İÇİN AŞI
Avrupa ülkelerinde büyük sayılara ulaşan kızamık salgınlarından vatandaşlarımızı korumak için gerekli önlemleri alarak vaka sayımızı asgari düzeyde tutuyoruz. (2016’da 9 vaka bulunurken, bu sayı 2017 yılında 84’e yükseldi.) Kızamık vakalarının önemli bir kısmı Ortadoğu, Kafkaslar ve Avrupa ülkeleri kaynaklıdır. Özellikle turizm bölgelerimizde çalışan otel personeli ile yabancılara yönelik aşılama ve kök-neden analizi çalışmaları devam ediyor.
BEBEK NÜFUS CÜZDANLARI EVE
Doğum Bildirim Sistemi ile Kimlik Belgesi İşlemleri doğumun gerçekleştiği sağlık tesisinde tamamlanarak bilgiler nüfus müdürlüklerine elektronik ortamda ulaştırılıyor ve nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek duymadan kimlik kartlarının pilot illerde adrese teslimini sağlıyoruz. 2019 yılında kimliklerin tüm ülkede nüfus müdürlüklerine uğramadan eve gönderilmesini sağlamış olacağız.
E-TRİAJ SİSTEMİ İLE RANDEVU
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan başvurular günlük 360’tır. Yaptığımız analizlerde özellikle şahsa yönelik şikâyetlerin önemli bir kısmının sağlık personelinin hatasından kaynaklanmadığı anlaşılıyor. Bu tür başvurular sağlık çalışanlarının gereksiz yere tedirgin olmasına fırsat vermeden çözüme kavuşturulacak. Her 100 kişiden 6’sının yanlış branşa başvurduğu dikkate alındığında 2019 yılında devreye alacağımız e-Triaj Sistemi ile randevu alacak vatandaşlar elektronik ortamda hastalığı ile ilgili sorular yöneltmek suretiyle doğru branşa yönlendirilecek.”
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