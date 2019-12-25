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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
25.12.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

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Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

Adıyaman'da Suriyelilerin işlettiği lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlamasıyla iş yeri sahibi ve kızı yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Nebil Şabalut'a (42) ait olan lokantada sabah saatlerinde çorba yapıldığı sırada düdüklü tencere patladı. Patlama iş yerinde hasara yol açarken Nebil Şabalut ile yanında bulunan kızı Ruba Şabalut yaralandı. Yaralanan baba ile kızı çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

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