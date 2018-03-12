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    Lokantada 3 milyonluk eroin

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    12.03.2018 - 09:08 | Son Güncelleme:

    Doğu illerinden temin edilen üç milyon lira değerindeki 15 kilo eroinin peşine düşen Jandarma ekipleri iki kişiyi yakaladı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için eroinleri İstanbul’da bir lokantada sakladıkları ortaya çıktı.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’da eroin maddesi satma hazırlığında olan iki kişiyi takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda, şüpheli şahısların dikkat çekmemek için İstanbul Bahçelievler’de bulunan ve ev yemekleri yapan bir lokantayı paravan olarak kullandığı tespit edildi.

    Lokantada 3 milyonluk eroinLOKANTADA SAKLAMIŞLAR

    Söz konusu lokantaya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, lokantanın mutfak kısmını didik didik aradı. Arama esnasında, tezgâhın altına gizlenmiş alışveriş poşetlerinin içinde uyuşturucu madde bulundu.

    Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi gizlemek ve taşırken dikkat çekmemek için alışveriş poşetlerine sakladığı belirlendi. Poşetlerinin içinden piyasa değeri yaklaşık üç milyon olan 15 kilogram eroin çıktı.

    Yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Lokantada 3 milyonluk eroin

     

    Etiketler: Lokanta , eroin , istanbul , uyuşturucu operasyonu , gündem
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