Lokantada 3 milyonluk eroin

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’da eroin maddesi satma hazırlığında olan iki kişiyi takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda, şüpheli şahısların dikkat çekmemek için İstanbul Bahçelievler’de bulunan ve ev yemekleri yapan bir lokantayı paravan olarak kullandığı tespit edildi.

LOKANTADA SAKLAMIŞLAR

Söz konusu lokantaya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, lokantanın mutfak kısmını didik didik aradı. Arama esnasında, tezgâhın altına gizlenmiş alışveriş poşetlerinin içinde uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi gizlemek ve taşırken dikkat çekmemek için alışveriş poşetlerine sakladığı belirlendi. Poşetlerinin içinden piyasa değeri yaklaşık üç milyon olan 15 kilogram eroin çıktı.

Yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.