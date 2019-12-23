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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir) (DHA)
23.12.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı

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Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, Zeytinli Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi. Bir teknenin batış anı ise kameralara yansıdı.

Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltırken, yerini zaman zaman şiddetlenen sağanağa bıraktı. Gece süren fırtınadan ise en fazla balıkçı tekneleri etkilendi.

Gece lodostan etkilenen bir balıkçı teknesinin batış anı ise sabah saatlerin DHA tarafından görüntülendi. Balıkesir valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin Salı sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı

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