MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLodosa aldırış etmeden denizde yüzdüler
GeriGündem Lodosa aldırış etmeden denizde yüzdüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL, (DHA)
22.12.2019 - 18:26, Son Güncelleme:

Lodosa aldırış etmeden denizde yüzdüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lodosa aldırış etmeden denizde yüzdüler

BEŞİKTAŞ’ta kendilerini "Boğaziçi Yüzücüleri" olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz’da denize girdi. Bazı vatandaşlar, onları izleyip fotoğraflarını çekti

Arnavutköy’de 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz’a atlayarak yüzdü. O sırada kışlık giysileriyle sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar, boğazda yüzenleri izleyip fotoğraflarını çekti. Boğazda yüzenlerden Ramazan Türkanoğlu "Biz üçümüz yüzücüyüz. Bize ’Boğaz Yüzücüleri’ diyorlar. Biz Kandilli’den buraya yüzdük. Çok şiddetli dalgalar vardı. Lodosla birlikte hiçbir şey göremedik. Biz yüzmeyi çok seviyoruz, bizim tutkumuz. 365 gün biz burada soğuk suda antrenman yapıyoruz. Çok faydalı insan vücuduna" dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle