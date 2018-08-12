Locarno’dan ödülle döndüler
BU yıl 71’incisi düzenlenen Locarno Film Festivali’nin Cineasti Del Presente (Günümüzün Sinemacıları) bölümünde ‘Dead Horse Nebula’ adlı filmiyle yarışan Türk sinemacı Tarık Aktaş ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü aldı.
Barış Bilgi, Ali Beyazıt, Ömer Bora, Serkan Aydın ve Dilara Topuklular’ın rol aldığı filmin senaryosu da Tarık Aktaş’a ait. Festivalde Damla Sönmez’in başrollerinde olduğu ‘Sibel’ ise Uluslararası Yarışma kapsamında ‘Ecumenical Prize’ ve ‘Fipresci’ ödüllerinin sahibi oldu.
Dünyanın en eski film festivallerinden olup İsviçre’nin sektördeki en mühim etkinliği sayılan Locarno Festivali 1-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu sene festival programında yönetmenliğini Tarık Aktaş’ın üstlendiği ‘Dead Horse Nebula’, Gürcan Keltek’in ‘Gulyabani’si ve Çağla Zencirci ile Guillaume Giovanetti’nin yönettiği ‘Sibel’ yer aldı.
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