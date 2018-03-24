'Lobilerin yönettiği ülke adam olmaz'

YA VANAYI KAPATIRSA

"Yerli enerji üretiminin talebi karşılama oranı yüzde 48'den yüzde 24'e geriledi. Dışa bağımlı bir enerji politikamız var demektir. Ham petrol ithalatı Türkiye'de yok, ithal edeceğiz mi evet edeceğiz başka çaremiz yok. Büyük bir kısmı Irak'tan geliyor. Enerji ithalatındaki payı yüzde 36.9. Petrolden elde edilen ürünlerinin büyük bir kısmı Rusya'dan geliyor. Doğalgaz Rusya'dan geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti enerji konusunda Rusya'ya bağımlıdır. Yüzde 60'a yakın. Bu da yetmedi Ruslar nükleer santral yapıyor. O da ilave edildiğinde yüzde 70-80'leri bulacak. Kazaen Rusya ile bir kavga etsek, Rusya doğalgaz vanalarını kapatsa tir tir titreyeceğiz soğuktan. Hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti kadar enerji konusunda bir devlete bu kadar yüksek oranda bağımlı değildir. Bu sizin egemenliğinize verilebilecek olan en büyük zararın kaynağıdır. En fazla kömür üreten 7'nci ülkeyiz. Dünyada en fazla doğalgaz ithal eden de 5'inci ülkeyiz. Enerji ithalatına son 2 yılda 2016'da 27 milyar dolar verdik. 2017 yılında 37 milyar dolar verdik. 10 milyar dolar daha bu milletin sırtına yük oldu. 2018'de ödeyeceğimiz fatura bundan çok daha fazla olacak. Devletlerin ülkelerinin çıkarları üzerine inşa edilmiş politikaları vardır. Bütün gelişmiş ülkeler bunu yapar. Biz yapmadığımız için iktidarı yöneten lobiler oluyor. Lobilerin yönettiği bir ülke adam olmaz. Egemen güçlerin politikalarına teslim olur.”



ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPILAMAZ

Kılıçdaroğlu, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında hayatını kaybeden maden şehitlerinin yakınlarına tanınan istihdamda tarih sınırlandırması olmasını da eleştirdi ve özetle şöyle dedi: “2003 - 2014 diyorsunuz. Ya kardeşim ayrım yapılmaz. Şehitler arasında ayrım yapılmaz, gaziler arasında ayrım yapılmaz. Çünkü bunlar canlarını bedel olarak ödemişler. 15 Temmuz şehit ve gazileri için ayrı statü var. Terörle mücadele vermiş şehit ve gaziler için daha düşük statü var. Afrin’de şehit düşenler ve gazileri için ayrı bir statü var. Hepimiz şehit ailelerinin acılarını paylaşırız. Şehitler arasında ayrılık gayrılık olur mu? Madende iş kazasında hayatını kaybetmiş. Şu tarihe kadar imkân sağlayacağım, şu tarihten sonra imkân sağlamayacağım. Yeraltında çalışıp alın teri döken işçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmişse devlet bir imkân sağlamışsa herkese sağlaması lazım.”



