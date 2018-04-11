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    Lob nedir? Beyin lobları ve görevleri nelerdir?

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Yemekteyiz yarışmasındaki ‘lob’diyalogu ardından ‘beyin lobları ve görevleri’ yeniden gündeme geldi. İşte beyin lobları ve görevlerine ilişkin bilgiler!

    Beyin işleyişini sistematik bir şekilde yerine getirmesi için 5 ana lobu çalışır. İnsan beyninde beş ana lob bulunur ve bu lobların her birinin farklı görev ve işlevleri vardır. Lob; çizgi ve bölmelerle ayrılmış kısımlardır ve mikroskobik incelemeye gerek duyulmaksızın karar verilebilir. İşte o loblar ve görevlerine ilişkin bilgiler!

    Frontal lob: Bilinçli düşünme; zarar görmesi durumunda ruh hali, hissiyat değişikliği olabilir.

     Parietal lob: Çeşitli duyu organlarından gelen bilgileri birleştirmede önemli rol oynar. Ayrıca nesnelerin kullanılması ve bazı mekansal görüş işlemelerinde (visuospatial processing) parietal lobun kimi bölümleri rol alır.

    Oksipital lob: Görme duyusuyla ilgili bilgilerin işlendiği lobdur. Hafif zarar görmesi halüsinasyonlara sebep olur.

    Temporal lob: Ses ve kokunun algılanması, aynı zamanda da yüzler, mekanlar gibi karmaşık uyaranların işlenmesi bu lob tarafından sağlanır.

    Serebellum: Duyu organlarından gelen bilgilerle haraketi ilişkilendirir. Bu lob özellikle dengenin sağlanmasında önemli rol oynar

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