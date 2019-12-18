MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLiyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat TDK kelime anlamı
GeriGündem Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat TDK kelime anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.12.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat TDK kelime anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat TDK kelime anlamı

Liyakat kelimesinin ne anlama geldiği ve TDK sözlük anlamı internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki Liyakat kelimesi ne anlamda kullanılır? İşte detaylar

Son günlerde, bu kelimenin çok fazla kullanıldığını söylemek mümkündür. Genel olarak 'yönetimde liyakat esas alınmalıdır.' şeklinde sıkça duyulan bu kelimenin ne anlamdadır? Arapça dilinde 'lyk' kökünden gelmiş olan liyakat kelimesi layık olma manasına gelmektedir. Türkçe olarak; yaraşmak, yakışmak ya da uygun olmak denebilir.

Liyakat Ne Demek?

- Bir kişinin, kendine iş verilirken güven duyulmasını elde ettiren kalitesi, o işe yaraşması, değim.

- Yeterlilik.

- Layık olma, uygunluk, yaraşır olma, değim.

Liyakat TDK Anlamı

Liyakatli; liyakatli olan, liyakat ehli, iş bilir, değerli.

Liyakat göstermek; bir işte başarı göstermek anlamına gelir.

Liyakat sahibi; bir işin gerçekleştirilmesine elverişli, liyakatli, yetenekli.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle