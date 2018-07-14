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    Liya ne demek, ne anlama geliyor?

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Tarkan - Pınar Tevetoğlu çifti 13 Temmuz’da dünyaya gelen kızının ismini Liya koydu. Megastar’ın Instagram paylaşımı ve basında çıkan haberler ardından Liya isminin anlamı merak konusu oldu. Peki, Liya ne demek, ne anlama geliyor.

    Tarkan, babalık heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Liya” dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." notunu düştü. Pınar Tevetoğlu’yla evli olan Tarkan’ın kızının ismi aylar öncesinden belli olmuştu.

    Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Liya’nın anlamı “Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı” anlamına gelmektedir. Liya ismi Kuran-ı Kerim de geçmemektedir. Arapça kökenli bir isim olan Liya, kız çocuklarına verilmektedir. Arapça'da. Hz. Yakup'un eşinin adı Leya Hatun’dan geldiği de söylenmektedir.

    Etiketler: Liya ne demek , liya nedir
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