Liva İsminin Anlamı Nedir? Liva Ne Demek

Liva ismi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, sancak, tugay, tuğgeneral olarak açıklanmaktadır. Liva isminin anlamı, bayrak, sancak, tugay olarak açıklanmaktadır. Liva ismi çocuklara, sancak, bayrak, tugay ve tuğgeneral anlamları ile verilmektedir.

Liva ismi kişilik özelliğinde ise özgürlükçü olması ile dikkat çekmektedir. Monoton bir yaşamdan ise hareketli bir yaşam tarzını tercih etmektedir. Sanatsal yönleri oldukça ağır basmakta ve farklı alanlarda yeteneği bulunmaktadır. Hassas ve kırılgan yapısı ile duygusallığı oldukça yüksektir. Mantıklı düşünme özelliği oldukça gelişmiştir. Zeki ve neşeli olması ile ilgi odağı olmaktadır. Çevresini umursamayan bir görüntü oluşturmaktadır.

Liva Ne Demek?

Liva bayrak, vilayet ve belde arasında olan sancak ve askeri terim olarak tugay, Tuğgenaral demektir. Liva erkek ismi olarak kullanılırken, bayrak, tugay ve sancak anlamları ile kullanılmaktadır. Tek başına ya da ikinci bir isimle birlikte kullanılabilmektedir. Genellikle ilk isim olarak tercih edilmektedir.

Liva ismi Kur 'an da Livaü'l Hamd olarak geçmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V.) in sancağına verilen isimdir. Mahşer günü ümmetin bu sancak altında toplanarak Hz. Muhammed'in şefaatine nail olacağına inanılmaktadır.