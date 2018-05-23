Listeye giremeyen İYİ Partililer konuştu

Edinilen bilgilere göre Yılmaz, Kavuncu ve Ataoğlu, “Birilerinin mutfakta kalması lazım” diyerek kendi istekleri ile adaylık başvurusu yapmadı. Listeye konulmayan Halaçoğlu ve Okutan, partinin kuruluş sürecinde MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçmişlerdi. Koçdemir ise yeni partiye katılan eski MHP milletvekiliydi. Koçdemir’in son anda İYİ Parti saflarında yer alması nedeniyle, Okutan’ın kendi isteğiyle, Halaçoğlu’nun da şehirde uzlaşılamaması üzerine aday gösterilmedikleri öğrenildi.

Listede yer almayan üç milletvekili Hürriyet’e şöyle konuştu:

ÇOCUKLARA BAKMAK ZORUNDAYIM

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu: ''İYİ Parti’ye geçmemin ardından araştırma görevlisi olan eşim İzmir’e tayin edildi. Bir senedir eşim salı günü İzmir’e gidiyor cuma günü Ankara’ya geri dönüyor. Çocuklara ben bakmak zorundayım. İki küçük çocuğum var. Okula gidecekler bu sene. İzmir’de oturacağım için İzmir ve Ankara istedim; Kayseri’yi verdiler. Onun için de ‘başvuru yapmayım’ dedim. Meral hanım ‘yok hocam yanlış anlaşılır’ dedi. ‘Kayseri olursa, gidip gelmem zor olur ailem darmadağın olacak onu kabul etmiyorum’ dedim. Bir senedir aile düzenim darmadağın. Vekil olmak için bu mücadeleyi vermiyorum. Bu iktidar değişene, parlamenter sisteme dönünceye kadar bu mücadeyi sürdüreceğim.''

RÜYA GÖRÜYOR ONAYLIYOR

Isparta Milletvekili Nuri Okutan: ''Herhangi bir sıkıntımız yok. Partinin kurucusuyuz, Genel İdare Kurulu üyesiyim. İki dönem vekillik yaptım. Milletin temsilinin gerçek manada gerçekleşmediğini gördüm.. Birikimlerimin hiçbirini aktarma fırsatım olmadı. 30 yıllık mülki idare amiriyim. Bu birikimimi yürütme tarafında değerlendireceğim. Genel başkanımzla görüştük bu yönde karar verdik. Devam edecek diye bir şart yok ki bunu tadında bırakmak lazım. İstediğim atmosferi mecliste bulamadım. Lafımı söylemeye kalktım, partiden attılar beni.''

VEKİL OLMAMAK GEREKİYOR

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir: ''Yeni sistem, parlamenter sistemden ayrılınca icraatta yer alma bakımından vekil olmamak gerekiyor. Böyle bir söz yok ama genel merkez böyle değerlendirmiş olabilir. Bununla ilgili görüşmedim. Esas hedefimiz Türkiye’de bir değişimin yaşanması; iktidarın seçimle değişmesi gerekiyor. Biz de bu çalışmada etkin ve faal olarak yer alacağız. Dürüst oynayan bir takımın top toplayıcısı, masörü nesi olursa güzeldir. Kırgınlık kızgınlık küskünlük yok.”