‘Listelere dokunmayın’ talimatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına örgütten gelen belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri listesine dokunulmaması talimatı verdi.
CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışa girecek aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edileceği 19 Şubat’a az bir süre kala belediye meclis üyelikleri ve il genel meclisi üyeliklerini belirlemek için çalışmalara başladı. Öncelikle CHP ile İYİ Parti’nin işbirliği yaptığı 23 büyükşehir ve 27 il belediyesi ile ilçelerde, meclis üyelikleri listesi için hafta başından itibaren görüşme trafiği yaşandı. CHP’de hem belediye meclis üyelikleri hem de il belediye meclis üyelikleri için aday listelerinin ilçe, il örgütlerince kadın ve gençlik kotasına uygun bir şekilde hazırlanması yönünde örgütlere yetki verilmişti. Partide, belediye meclis üyelikleri için eğilim yoklaması yapılan seçim çevreleriyle birlikte belirlenen 21 kentte aday listelerinin onanması yetkisi ise Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) bırakıldı. Belediye meclis üyelikleri ile il genel meclisi üyelikleri için il ve ilçe örgütlerince hazırlanan listeler genel merkeze ulaştı. Listedeki isimler kontrol edilmek üzere genel başkan yardımcılarına dağıtıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçe örgütlerinden genel merkeze ulaştırılan listelerle ilgili örgüte ‘gençlik ve kadın kotasına uyulması’, kurmaylarına ise ‘yeni bir aday tartışması yaşanmaması için il ve ilçe örgütlerinden gelen listelere müdahale edilmemesi’ yönünde talimat verdi. Genel başkan yardımcıları listeleri sadece bu talimat doğrultusunda kontrol edecek. CHP’de listelerin, iki gün içerisinde yapılması beklenen MYK toplantısında onaylanacağı ifade edildi.
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