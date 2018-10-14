Listelerde daha fazla kadın aday
AK Parti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yerel seçimlerde kadın aday sayısının arttırılması için çalışma yapılıyor. Mart 2019’daki seçim öncesi bölge ve il bazında farklı anketler yapan parti yönetimi, kadınların yerel seçim önerilerini ve beklentilerini öğrenmek için nabız yoklamaya başladı.
FATMA ŞAHİN ÖRNEĞİ
Bu kapsamda partide görev alan kadınlara toplumdan destek gören Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin örneği verildi. AK Parti Kadın Kolları ile seçimlere kadar Kızılcahamam’da bir araya gelmesi planlanan Erdoğan’ın aday listelerinde kadınlara daha fazla ağırlık vereceği öğrenildi. Kadınların belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğinde daha fazla görev almasını isteyen Erdoğan’ın toplumda sevilen, yerelde karşılığı olan kadınlarla ilgili anket çalışması yaptırarak nabız yokladığı belirtildi. AK Parti Kadın Kolları’nın sahada yaptırdığı araştırma sonuçları ‘yerel seçime kadın eli değmesini’ isteyen Erdoğan’a ulaştırılacak. Kadınlara, başkanlıkta ve Meclis üyeliğinde nasıl bir profil görmek istedikleri de soruldu. Kasımda açıklanacak adaylar içinde bazı büyük şehirler ve ilçelerde kadın temsilinin arttırılması planlanıyor. Erdoğan, kadınlardan ev ziyaretleri ve il, ilçe buluşmalarıyla AK Parti belediyeciliğini ve hizmetlerini anlatmalarını da istedi.
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