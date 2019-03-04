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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN/ANKARA
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Listeler kesinleşti 1389 aday yarışacak

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Listeler kesinleşti 1389 aday yarışacak

YEREL seçimlerle ilgili teknik süreçler tamamlandı. Partilerin adayları dün itibarıyla kesinleşti. Adaylıkları kesinleşen 1389 belediye başkan adayı, kampanyalarına hız verdi. 31 Mart 2019 seçimleri 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanını belirleyecek. Seçimlerde vatandaşlar, 17 bin 263 belediye meclis üyesi seçecek.

İTTİFAKLARIN OYLARI

AK Parti ve MHP’den oluşan ‘Cumhur İttifakı’, 30’u büyükşehir olmak üzere 49 ilde ortak hareket etme kararı aldı. 49 ilde belediye meclis üyeliklerinin yaklaşık yüzde 25’inin MHP’ye verildiği, bunun da 49 ilde yaklaşık 5 bin belediye meclis üyesine denk geldiği belirtiliyor. CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘Millet İttifakı’ ise 22’si büyükşehir olmak üzere 52 ilde işbirliğine gitti. Her iki ittifak belediye meclis üyelerini, karma listelerle belirledi. Bu illerde partilerin oylarındaki değişikliği görmek zorlaşacak. Sonuçlar ittifakların aldığı toplam oylar üzerinden görüleceği için, partilerin oy oranını gösterecek resmi veri olmayacak. Ancak ittifak ortaklarına verilen meclis üyeliklerinin oranı düşürülerek, tek tek hesap yapmak gerekecek.

KAMPANYA ZAMANI

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre, adaylıklarla ilgili zorunlu işlemler tamamlandı. 24 Mart’ta seçmen bilgi kartlarının dağıtımı tamamlanacak. 30 Mart tarihinde ise partilerin seçim propagandaları sona erecek. 31 Mart sabahı 57 milyon 93 bin 984 seçmen, yerel yönetim kadrolarını seçmek için sandık başına gidecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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