Listeler kesinleşti 1389 aday yarışacak
YEREL seçimlerle ilgili teknik süreçler tamamlandı. Partilerin adayları dün itibarıyla kesinleşti. Adaylıkları kesinleşen 1389 belediye başkan adayı, kampanyalarına hız verdi. 31 Mart 2019 seçimleri 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanını belirleyecek. Seçimlerde vatandaşlar, 17 bin 263 belediye meclis üyesi seçecek.
İTTİFAKLARIN OYLARI
AK Parti ve MHP’den oluşan ‘Cumhur İttifakı’, 30’u büyükşehir olmak üzere 49 ilde ortak hareket etme kararı aldı. 49 ilde belediye meclis üyeliklerinin yaklaşık yüzde 25’inin MHP’ye verildiği, bunun da 49 ilde yaklaşık 5 bin belediye meclis üyesine denk geldiği belirtiliyor. CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘Millet İttifakı’ ise 22’si büyükşehir olmak üzere 52 ilde işbirliğine gitti. Her iki ittifak belediye meclis üyelerini, karma listelerle belirledi. Bu illerde partilerin oylarındaki değişikliği görmek zorlaşacak. Sonuçlar ittifakların aldığı toplam oylar üzerinden görüleceği için, partilerin oy oranını gösterecek resmi veri olmayacak. Ancak ittifak ortaklarına verilen meclis üyeliklerinin oranı düşürülerek, tek tek hesap yapmak gerekecek.
KAMPANYA ZAMANI
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre, adaylıklarla ilgili zorunlu işlemler tamamlandı. 24 Mart’ta seçmen bilgi kartlarının dağıtımı tamamlanacak. 30 Mart tarihinde ise partilerin seçim propagandaları sona erecek. 31 Mart sabahı 57 milyon 93 bin 984 seçmen, yerel yönetim kadrolarını seçmek için sandık başına gidecek.
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