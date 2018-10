Liste olmasa da gönülde ittifak

TERÖRİSTİ BAŞ TACI EDİYOR

“Türkiye’de ne kadar terörist, ne kadar provokatör, ne kadar şaibeli tip varsa hepsi bu zat (Kemal Kılıçdaroğlu) tarafından grup konuşmalarında baş tacı ediliyor, övülüyor, destekleniyor. Ankara’dan İstanbul’a yaptığı yürüyüşte koluna kimlerin girdiğine bakıldığında meselenin açıklığı ortaya çıkacaktır. Teröristlerle el ele, kol kola beraber yürüyebilir. ‘Herkes sevdiğiyle beraberdir’ diyerek ben bunları geçiyorum ama millet de bunu iyice masaya yatırmalıdır.



BALKANLAR’IN KAYBEDİLME NEDENİ

Türkiye, Balkan Savaşı’nı niye kaybetti biliyor musunuz? Bugün de CHP’nin temsilcisi olduğu siyaset anlayışı yüzünden kaybetti. ‘Edirne’ye Enver gireceğine Bulgar girsin’ diyebilecek kadar izanını kaybeden muhalefet anlayışının bugünkü temsilcisi CHP ve artık onun yoldaşı haline gelen HDP’dir. Tablo bu. Buna karşılık ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarının farkında olan partiler, siyasi yelpazedeki farklılıkları bir kenara bırakarak milli konularda birlikte hareket etmeyi başarıyor. Ben bu vesileyle Sayın Bahçeli’ye de tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü milli olma, yerli olma şuurunu yakalamak tabii her yiğidin kârı değil. Bay Kemal’in de zaten böyle bir derdi yok.



KİM MİLLİ VE YERLİ MİLLET BİLİYOR

‘Cumhur ittifakı’ bunun en güzel örneğidir. ‘Cumhur ittifakı’nı basit bir seçim ittifakı olarak görenler de yanılıyor. ‘Cumhur ittifakı’ milli ve yerli duruş sahiplerinin ülkenin meseleleri karşısında gösterdikleri dayanışmanın adıdır. Türkiye’de yerlilik ve millilik konusunda onur, gurur ve haysiyet konusunda en son söz söyleyebilecek olanlar, hiç değilse ağızlarına alıp bu kavramları da kirletmesinler. Milletimiz kimin yerli ve milli olduğunu, kimin proje ürünü olarak bulunduğu koltuğa oturtulduğunu, yenilgi üstüne yenilgi almasına rağmen de orada tutulmaya devam edildiğini çok iyi biliyor. ‘Rabbim bizi siyasi hırsları uğruna ülkesinin aleyhindeki cephelerin gönüllü askerliğine soyunanların şerrinden muhafaza eylesin’ diyorum.



EVLERİ DOLAŞ, GÖNÜLE GİR

Hizmet gereklidir ama yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Gönüllere girmektir, gönülleri almaktır. Artık biz belediye başkanı olacak kardeşlerimizden özellikle bunu istiyoruz. Temizlikti, yoldu, kaldırımdı, kanalizasyondu bunlar zaten asli görevlerin. Ama gönül, tevazu bunu başaracağız. Kapı kapı dolaşacağız. Alacaksın hanımı yanına, hanımsan alacaksın beyini yanına birlikte evleri dolaşacaksın ve gönüllere gireceksin.



İTTİFAKI YAŞATMA YOLLARI

‘Cumhur ittifakı’nın mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüyle bakmadık. Bugün de öyle bakmıyoruz. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerlerden en azından mümkün olanlarda bu ittifakı yaşatmanın yollarını arayacağız. Sizlerden ve teşkilatlarımızdan ricam, mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızda tek ölçümüzün en doğru adayla milletimizin karşısına çıkıp en yüksek oyu elde etmek şeklinde olmasıdır. Adaylarımızın klasik belediyecilik hizmetleri yanında sosyal belediyeciliği de en güzel şekilde anlayacak ve uygulayabilecek isimler olmasına önem vereceğiz. Bu vasıflara sahip milletimizin gönlünde karşılığı olan ve AK Parti’nin değerleriyle çelişmeyen her isim bizim için makbuldür.”



VATAN TOPRAKLARINI İHANET İÇERİSİNDEKİLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ

“Bütün Güneydoğu’yu malum siyasi partilerin belediyeleri delik deşik etti mi? Bütün çukurlarla kanallarla her tarafı açtı mı? Belediyenin araçlarını, gereçlerini o işlerde kullandılar mı? Devletin kendilerine gönderdiği parayı, desteği, bunları Kandil’e gönderdiler mi? Ve terör eylemlerinde bunları kullandılar mı? Bakın şu anda aynı uygulamayı nerede yapıyorlar? Münbiç’in (Menbiç) çevresinde yapıyorlar. Şimdi Münbiç’in çevresinde de kanallar açmaya başladılar. Kim? YPG/PYD. Karakter aynı, bunlar aynı cibiliyetin mensuplarıdır. Dolayısıyla kayyumları atadık, kayyumları atadıktan sonra hamd olsun Güneydoğu, Doğu hizmet görmeye başladı. Şimdi bu yeni dönemde Allah’ın izniyle bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Tedbirlerimiz var, onu da söyleyeyim, bak şimdiden söylüyorum, tedbirlerimiz var. Öyle olur, böyle olur. Bizim ilk hedefimiz bu. Vatan topraklarını biz ihanet içerisinde olanlara teslim etmeyeceğiz.”



CAN DÜNDAR OLAYI: ALMANYA'YA TOPLANTI ÖNCESİ HABER GÖNDERDİK

“Son Almanya ziyaretimde, 5 yıl 10 aya mahkûm olan sözde bir gazeteci vardı ya, Almanya’ya kaçtı, bir boşluğunu buldu, tabii orada da rahat durmadı. Orada da kendisine sahip çıkacak olanları, sözde siyasetçileri buldu. Haber gönderdik. Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz kalkar onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra biz onun olmadığı bir basın toplantısını yaparız. Çünkü 5 yıl 10 aya mahkûm olmuş bir sözde gazeteciyi siz bu ülkede barındırıyorsanız, bunun stratejik ortaklığa yakışan bir yanı yoktur. Aynı durum sizde olsa, bize kaçmış olsa, biz elinden tutar size teslim ederiz. Biz bugüne kadar stratejik ortaklarımıza hep bunu uyguladık. Ama biz maalesef ülkemize ihanet eden, darbe teşebbüsünde bulunanları bulundukları ülkelerden istiyoruz, bize 50 dereden 50 türlü su getiriyorlar. Bu tüm Batı’da böyle. Artık biz anlatmaktan bıktık, onlar dinlemekten bıkmadı.”



8 ŞEHİDİ 800 İLE ÖDEYECEKLER

BATMAN’daki 8 şehidin ailelerine başsağlığı dileyen Erdoğan, “Bir ölür bin diriliriz evvel Allah. 8 şehidimiz mi var? O teröristler bilsinler ki, bunu en az 800 ile ödeyecekler. Şu anda Cudi, Gabar, Tendürek’te her yerde kaçacak delik arıyorlar. O deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil’de, Sincar’da bitireceğiz. Durmadan onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü yetmeyecek” dedi.