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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Liseye Geçiş Sınavı başvuru klavuzu erişime açıldı | 2019 LGS ne zaman?

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Liseye Geçiş Sınavı başvuru klavuzu erişime açıldı | 2019 LGS ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklaması ile erişime açıldı. 3 Nisan'da başlayan LGS başvuruları 14 Nisan'a kadar tamamlanacak. Bu duyuru ile beraber adayların gözü de 2019 LGS sınav tarihine çevrildi. Peki, okul müdürlükleri tarafından başvuruları kabul edilecek olan LGS ne zaman yapılacak? İşte, LGS sınav tarihi ve başvuru klavuzu ile ilgili bazı bilgiler...

MEB tarafından 3 Nisan tarihinde LGS sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, sınava girecek öğrenciler için açıklandı. Kılavuzda yer alan takvime göre, sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak. Sınavda, sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak. Peki, 2019 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hangi tarihte yapılacak? İşte, LGS ile ilgili merak edilenler...

2019 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, öğrencilerin ter dökeceği LGS, 1 Haziran tarihinde İlk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde tamamlanacak. Sınavın sonuçları, ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

Merkezi Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında okuyan öğrenciler için başvuru süreci ise kılavuzdan öğrenilebilecek.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

SINAVDA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

SÖZEL ALAN

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

SAYISAL ALAN

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

LGS başvurusu yapacak öğrenciler için okul müdürlüklerinin bazı görev ve sorumlulukları olacak. Bu sorumluluklar arasında;

Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak, doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,

Merkezî Sınav’a başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,

Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde eOkul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden, Merkezî Sınav’a başvuracak öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,

Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,

Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, MEBBİS-RAM modülünde işlem yaparak öğrencinin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için velisini ilgili RAM’a yönlendirmek,

Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı RAM’a topluca göndermek,

Öğrenciler Merkezî Sınav’da, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu Yabancı Dil dersinin testinden sorumlu olacaktır.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Buna bağlı olarak,

-Okulunda birden fazla Yabancı Dil dersi alan öğrencilerin,

- Şubesi değişen öğrencilerin,

- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,

zorunlu Yabancı Dil dersini e-Okul sistemine işlemek.

Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve sınava başvuracak öğrencilerin Yabancı Dil dersi, okul koordinatörleri tarafından işlenecektir.

Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

İlgili mevzuat hükümleri gereği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek.

İşitme engeli, zihinsel engeli veya otizmi olan öğrencilerden Yabancı Dil sınavından muaf olmak isteyenlerin velisini bu bilginin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için ilgili RAM’a yönlendirmek,

Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

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