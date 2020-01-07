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DHA-Hasan AKYILDIZ
Haber Giriş: 07.01.2020 - 11:47,Son Güncelleme:/

Lisenin spor salonunun kalorifer kazanı patladı

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Lisenin spor salonunun kalorifer kazanı patladı

KIRIKKALE’nin Karakeçili ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ait spor salonunun kalorifer kazanı patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Patlama, saat 01.00 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ait spor salonunun yanında bulunan kalorifer dairesinde meydana geldi. Patlama nedeniyle tek katlı kalorifer dairesinin duvarları yıkıldı. Spor salonu önünde bulunan bazı araçlar zarar gördü. Polis, mahallede paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeyi güvenlik şeridi içine alarak önlem aldı. Ölen ve yaralananın olmadığı patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

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