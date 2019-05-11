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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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11.05.2019 - 08:30, Son GÃ¼ncelleme:

Liselilerden elektronik bebek dadÄ±

Önder ÖNDEÅž
Önder ÖNDEÅž
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEÅž
Önder ÖNDEÅž
oondes@hurriyet.com.tr
Liselilerden elektronik bebek dadÄ±

Liseli Ã¶ÄŸrencileri bilimsel araÅŸtÄ±rmaya Ã¶zendirmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen 28â€™inci Dr. Ä°brahim ArÄ±kan UluslararasÄ± MEF EÄŸitim KurumlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Projeleri YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda mucitler, ilginÃ§ projeleriyle dikkat Ã§ekti.

MEF OkullarÄ± ve MEF Ãœniversitesi iÅŸbirliÄŸi ile bu yÄ±l 7-10 MayÄ±sâ€™ta dÃ¼zenlenen 28â€™inci Dr. Ä°brahim ArÄ±kan UluslararasÄ± MEF EÄŸitim KurumlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Projeleri YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda ilginÃ§ projeler bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±. Gaziantep Ã–zel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesiâ€™nden 10â€™uncu sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri Civan Can ve Asude Erturhan, â€˜Bio Bebek DadÄ±sÄ±â€™ adÄ±nÄ± verdikleri projeyle anne-babanÄ±n telefonuna bebeklerinin durumu ile ilgili anlÄ±k SMS ile bildirim yapan bir cihaz geliÅŸtirdi. Ebeveynlerin hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefleyen projede Ã§ocuÄŸun odasÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§eÅŸitli sensÃ¶rle donatÄ±lan cihazla ortamdaki sÄ±caklÄ±k, nem, hava kalitesi ve toz oranÄ±nÄ± takip etmek mÃ¼mkÃ¼n oluyor. Ã–ÄŸrencilerin kendi geliÅŸtirdikleri yazÄ±lÄ±m da herhangi bir ek uygulamaya gerek kalmadan anne-babanÄ±n telefonuna birkaÃ§ saniye iÃ§inde anlÄ±k mesaj gÃ¶nderiyor. Cihaz bebeÄŸin vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ±nÄ± da takip edebiliyor.

GERÄ° DÃ–NÃœÅžLER Ã‡OK Ä°YÄ°

Proje ekibinden Asude Erturhan ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: â€œAilelerden proje ile ilgili Ã§ok iyi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±k. Onlar bundan memnun kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve geliÅŸtirdiÄŸimiz cihaz seri Ã¼retime geÃ§erse satÄ±n alabileceklerini sÃ¶ylediler. Bunun ardÄ±ndan prosedÃ¼rÃ¼ takip ederek patent baÅŸvurumuzu yaptÄ±k. Bunun sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. UmarÄ±m geliÅŸtirdiÄŸimiz bu cihaz seri Ã¼retime geÃ§ebilir."

GÃ–RME ENGELLÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N

YarÄ±ÅŸmada 14 Ã¼lkeden fizik, kimya ve biyoloji alanlarÄ±nda finale kalan 60 proje MEF Ãœniversitesiâ€™nde aÃ§Ä±lan standlarda sergilendi. Projeler arasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka EÄŸitim KurumlarÄ±â€™ndan 11â€™inci sÄ±nÄ±fÂ  Ã¶ÄŸrencisi Kerem Kavrukâ€™un, gÃ¶rme engelliler iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi â€˜gÃ¶zÃ¼ olanâ€™ Ã¶zel bir ÅŸapka da bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekti. Bu ÅŸapka Ã¼zerindeki kamera sayesinden nesneleri tanÄ±mlÄ±yor ve sesli olarak gÃ¶rme engelli bireye nesnelerin nerede olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

deniz kirliliÄŸine son

Erzurum Lisesiâ€™nden Ali Erdem Åženol ise son yÄ±llarda gittikÃ§e artan deniz kirliliÄŸine karÅŸÄ± talaÅŸÄ± kullanarak yeni bir temizlik yÃ¶ntemi geliÅŸtirdi. Klasik talaÅŸÄ± farklÄ± kimyasallar kullanarak geliÅŸtiren Erdem, bu sayede deniz yÃ¼zeyindeki yaÄŸ ve petrol birikintilerini toplayabildiklerini belirtiyor. YarÄ±ÅŸmada birinci olan projeler ÅŸÃ¶yle:

Fizik: TaÅŸÄ±nabilir Fresnel YansÄ±ma TabanlÄ± Fiber Optik SensÃ¶r
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÄ°zmir Ã–zel Ã‡akabey Lisesi

Kimya: Kolajen KatkÄ±lÄ± ve Titanyum ile GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Yapay Kemik Ãœretimi

Ä°zmir Ã–zel OÄŸuzhan
Ã–zkaya Koleji Fen Lisesi

Biyoloji: Nar Meyvesinden Elde Edilen Kabuk ve Ã‡ekirdek Ã‡Ã¶zeltileri ile Melanosisi Ã–nlemek

Ã–zel Antalya SÄ±nav Anadolu Lisesi. Â 

Önder ÖNDEÅž
Önder ÖNDEÅž
oondes@hurriyet.com.tr
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