Liselilerden elektronik bebek dadÄ±

MEF OkullarÄ± ve MEF Ãœniversitesi iÅŸbirliÄŸi ile bu yÄ±l 7-10 MayÄ±sâ€™ta dÃ¼zenlenen 28â€™inci Dr. Ä°brahim ArÄ±kan UluslararasÄ± MEF EÄŸitim KurumlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Projeleri YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda ilginÃ§ projeler bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±. Gaziantep Ã–zel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesiâ€™nden 10â€™uncu sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri Civan Can ve Asude Erturhan, â€˜Bio Bebek DadÄ±sÄ±â€™ adÄ±nÄ± verdikleri projeyle anne-babanÄ±n telefonuna bebeklerinin durumu ile ilgili anlÄ±k SMS ile bildirim yapan bir cihaz geliÅŸtirdi. Ebeveynlerin hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefleyen projede Ã§ocuÄŸun odasÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§eÅŸitli sensÃ¶rle donatÄ±lan cihazla ortamdaki sÄ±caklÄ±k, nem, hava kalitesi ve toz oranÄ±nÄ± takip etmek mÃ¼mkÃ¼n oluyor. Ã–ÄŸrencilerin kendi geliÅŸtirdikleri yazÄ±lÄ±m da herhangi bir ek uygulamaya gerek kalmadan anne-babanÄ±n telefonuna birkaÃ§ saniye iÃ§inde anlÄ±k mesaj gÃ¶nderiyor. Cihaz bebeÄŸin vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ±nÄ± da takip edebiliyor.

GERÄ° DÃ–NÃœÅžLER Ã‡OK Ä°YÄ°

Proje ekibinden Asude Erturhan ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: â€œAilelerden proje ile ilgili Ã§ok iyi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±k. Onlar bundan memnun kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve geliÅŸtirdiÄŸimiz cihaz seri Ã¼retime geÃ§erse satÄ±n alabileceklerini sÃ¶ylediler. Bunun ardÄ±ndan prosedÃ¼rÃ¼ takip ederek patent baÅŸvurumuzu yaptÄ±k. Bunun sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. UmarÄ±m geliÅŸtirdiÄŸimiz bu cihaz seri Ã¼retime geÃ§ebilir."

GÃ–RME ENGELLÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N

YarÄ±ÅŸmada 14 Ã¼lkeden fizik, kimya ve biyoloji alanlarÄ±nda finale kalan 60 proje MEF Ãœniversitesiâ€™nde aÃ§Ä±lan standlarda sergilendi. Projeler arasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka EÄŸitim KurumlarÄ±â€™ndan 11â€™inci sÄ±nÄ±fÂ Ã¶ÄŸrencisi Kerem Kavrukâ€™un, gÃ¶rme engelliler iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi â€˜gÃ¶zÃ¼ olanâ€™ Ã¶zel bir ÅŸapka da bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekti. Bu ÅŸapka Ã¼zerindeki kamera sayesinden nesneleri tanÄ±mlÄ±yor ve sesli olarak gÃ¶rme engelli bireye nesnelerin nerede olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

deniz kirliliÄŸine son

Erzurum Lisesiâ€™nden Ali Erdem Åženol ise son yÄ±llarda gittikÃ§e artan deniz kirliliÄŸine karÅŸÄ± talaÅŸÄ± kullanarak yeni bir temizlik yÃ¶ntemi geliÅŸtirdi. Klasik talaÅŸÄ± farklÄ± kimyasallar kullanarak geliÅŸtiren Erdem, bu sayede deniz yÃ¼zeyindeki yaÄŸ ve petrol birikintilerini toplayabildiklerini belirtiyor. YarÄ±ÅŸmada birinci olan projeler ÅŸÃ¶yle:

Fizik: TaÅŸÄ±nabilir Fresnel YansÄ±ma TabanlÄ± Fiber Optik SensÃ¶r

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÄ°zmir Ã–zel Ã‡akabey Lisesi

Kimya: Kolajen KatkÄ±lÄ± ve Titanyum ile GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Yapay Kemik Ãœretimi

Ä°zmir Ã–zel OÄŸuzhan

Ã–zkaya Koleji Fen Lisesi

Biyoloji: Nar Meyvesinden Elde Edilen Kabuk ve Ã‡ekirdek Ã‡Ã¶zeltileri ile Melanosisi Ã–nlemek

Ã–zel Antalya SÄ±nav Anadolu Lisesi. Â