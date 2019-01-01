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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Sabri GARİP
01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Liseliler sahil temizledi

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Liseliler sahil temizledi

Temiz sahil ve ormanlar için yola çıktılar. İlk durakaları Rumeli Feneri ve Topçu Kalesi olan liseliler, “En güzel temizlik kirletmemek” mesajını verdi.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul idaresi ve rehber öğretmenleri Mehmet Gökkaya eşliğinde doğa temizliği projesi başlattı. ‘Genç eller, temiz sahiller’ sloganıyla yola çıkan öğrencilerin ilk durağı Sarıyer ilçesine bağlı Garipçe köyündeki Rumeli Feneri ve Topçu Kalesi oldu.

Şarkılar, türküler eşliğinde gittikleri sahilde, büyük bir coşkuyla çöpleri toplayan öğrenciler, burada en çok plastik atıklarla karşılaştı. Plastiğin doğada kaybolmasının çok uzun sürdüğünü belirten öğrenciler, “En güzel temizlik, kirletmemek” dedi. Proje kapsamında sadece deniz değil, dere ve göllerin kıyıları ile ormanları da temizlemek isteyen liseliler amaçlarının, projeyi kitlesel bir harekete dönüştürmek olduğunu söyledi. Öğrenciler, sahil temizliği sırasında, büyük bir doğa kirliliğinin yanı sıra, tarihi eserlerin tahrip edildiğini de gördü.

Liseliler, çevre kirliliği ve yaptıkları çalışmalarla ilgili videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Söz konusu videonun sunum ve röportajları, okulun tarih öğretmeni Aslıhan Bilici tarafından yapılıyor.

GERİ DÖNÜŞÜME TEŞVİK İSTİYORLAR

Okul idaresi ve öğrencilerin; Büyükşehir Belediyesi’nden de bir talebi var. O da içerisine plastik atıklar atıldığında ‘İstanbul Kart’a yükleme yapan makinelerin yaygınlaştırılması.

‘DOĞADAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR’

Proje fikrini oluşturan Rehber Öğretmen Mehmet Gökkaya, “Bu proje sayesinde dayanışmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı beraber öğreniyoruz. Deniz kıyıları, tahrip edilmiş tarihi mekânlar ve ormanları temizleyerek toplumsal bilinçlenme yaratmak istiyoruz. İstanbul’daki sahillerin ardından diğer illere gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

Okul Müdürü Murat Karabulut ise kendilerine emanet olan doğanın temizliğinde öğrencilerin payının olmasını çok önemsediklerini söyledi.

Proje sloganını belirleyen öğrencilerden Aleyna Serap Tüt de öğretmeni bu fikri ortaya attığı zaman duyduğu heyecanı anlattıktan sonra, “Proje için ilk adımı attığımız için ve belki bir deniz canlısının hayatını kurtardığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

 

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