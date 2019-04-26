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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
26.04.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Liseliler arasında kanlı kavga: Koşarak 'bu mu, bu mu' diye bağırdılar

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Liseliler arasında kanlı kavga: Koşarak 'bu mu, bu mu' diye bağırdılar

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü öğrenci 4 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yan sokağında dün saat 19.45 sıralarında meydan geldi. Lise öğrencisi bir grup ile okul dışından kişiler arasında iddialara göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada 3'ü öğrenci 4 kişi bıçakla yaralandı.

SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olayın ardından bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralı öğrenciler yerde yatarken arkadaşları bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Kavgayı gören diğer öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Liseliler arasında kanlı kavga: Koşarak bu mu, bu mu diye bağırdılar
"KOŞARAK 'BU MU, BU MU' DİYE BAĞIRDILAR"

Esnaf Çetin Aslan, "Kırmızı montlu bir arkadaş, kız arkadaşıyla birlikte aşağıya doğru yürüyordu. Bu okulun öğrencileri koşarak 'Bu mu, bu mu' diye bağırdılar. Biz kavga olacağını düşündük ve aşağıya doğru indik en azından ayıralım diye. 20 kişi çocuğu bayağı bir hırpaladılar. O çocuğu zor bela manavın içerisine soktuk. Sonra bir baktık saldıran 20 kişinin içerisinde 4 kişi bıçaklanmış. Kimin bıçakladığını görmedik. 16-17 yaşlarında çocuklar bunlar" diye konuştu.

Kavga ile ilgisi belirlenen 4 kişi polis merkezine götürülürken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Liseliler arasında kanlı kavga: Koşarak bu mu, bu mu diye bağırdılar

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