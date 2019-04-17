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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/DHA
17.04.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Çorum'da iğrenç olay! Genç kızlar çığlık atarak elinden kurtuldu...

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Çorum'da iğrenç olay! Genç kızlar çığlık atarak elinden kurtuldu...

ÇORUM'da, iki lise öğrencisi kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan TIR şoförü Güven Varlı'nın (41) yargılandığı davada savcı, 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve yaralama' suçlarından sanığın 42 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Çorum'da geçen yıl kasım ayında TIR şoförü Güven Varlı, yük almak için geldiği Nakliyeciler Sitesi'nde TIR'ı park ettikten sonra iddiaya göre T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takibe aldı. Güven Varlı, binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürüklediği kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O., elini ısırıp çığlık atınca saldırgan kaçtı. Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı liseli genç kız da Güven Varlı'nın cinsel saldırısına uğradı. Güven Varlı, eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K.'yi yere yatıran Varlı, burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması üzerine Güven Varlı, kaçtı. 

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aramaları Nakliyeciler Sitesi TIR Garajı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşkalini belirlediği Güven Varlı'yı garajda yakaladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Varlı, çoraplarıyla geldiği adliyeden cezaevine gönderildi. 

42 YIL HAPSİ İSTENDİ

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güven Varlı, hakkında, 'cinsel İstismara teşebbüs, cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma, cinsel amaçla cebir, tehdit suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Güven Varlı,  hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Ben TIR şoförüyüm. Çevreyolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Öyle bir şey yapmadım" dedi. 

Güven Varlı,  yargılandığı davada savcı, 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve nitelikli yaralama' suçlarından sanığın 42 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcının mütalaasının ardından sanığın avukatı savunma için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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